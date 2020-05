Neukirchen-Vluyner Grundschulen bereiten den Start vor

In Neukirchen-Vluyn bereiten sich die Grundschulen auf die schrittweise Öffnung vor. „Wir haben organisatorisch die Voraussetzungen geschaffen“, sagte die Erste Beigeordnete Margit Ciesielski am Donnerstag auf NRZ-Nachfrage. Als erstes sollen die Viertklässler wieder in den Unterricht kommen.

Solange jeweils ein Jahrgang zeitgleich beschult werde, reichen die Räume an den Schulen aus, sagte die Beigeordnete weiter. Grundsätzlich sind mit Blick auf die Schutzmaßnahmen mehr Räume als normal notwendig, weil die Klassen geteilt werden müssen, um die Abstandsregeln einhalten zu können.

Wie viele Lehrer können eingesetzt werden?

Eine mindestens ebenso große Herausforderung wie die Raumfrage sei allerdings die nach den personellen Ressourcen, sagte Ciesielski. Also: Wie viele der Lehrerinnen und Lehrer können überhaupt eingesetzt werden? Wie viele gehören zur Risikogruppe? Die Dienst- und Unterrichtspläne müssen jetzt in den Grundschulen erstellt werden.

Über einen großen Vorlauf könne man nicht reden; auch mit Blick auf eine Öffnung des Offenen Ganztages äußerte die Beigeordnete Vorbehalte. Ciesielski: „Das kann ich mir momentan nicht vorstellen.“

In einer Mail des NRW-Schulministeriums an die Schulen am Donnerstagnachmittag hieß es, dass mit dem Unterricht der vierten Klassen am Donnerstag, 7. Mai, begonnen werden soll. Ab dem 11. Mai soll jeweils ein weiterer Jahrgang pro Werktag unterrichtet werden, hieß es. Als rollierendes System. Ein Ziel soll demnach unter anderem sein, bis zu den Sommerferien den Kindern aller Jahrgänge einen regelmäßigen Präsenzunterricht zu ermöglichen, und sei es an einem Tag pro Woche.

Bürgermeister kritisiert die Verwirrung durch Schulmail

Am Abend ruderte Ministerpräsident Armin Laschet dann zurück und sprach mit Blick auf das Datum von einer Option, „am 11. Mai den nächsten Schritt zu machen“. Das hat zu viel Unmut in den Kommunen geführt.

„Zu Beginn der Krise hat Herr Laschet meines Erachtens zielgerichtet und nachvollziehbar gehandelt und entschieden. Sein hoher positiver Einfluss unter den Ministerpräsidenten war durchaus bemerkenswert“ sagte Bürgermeister Harald Lenßen am Freitag auf NRZ-Nachfrage. Der Einfluss sei gerade in den letzten drei Wochen gesunken und ebenso die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, „da er seitdem aus wirtschaftlichen Überlegungen zu stark auf Lockerung der bestehenden, erforderlichen, restriktiven Maßnahmen“ setze.

Damit setze er sich stärker als alle anderen von der notwendigen vorsichtigen Handlungsweise ab. Die damit verbundenen Gesundheits-Risiken erscheinen dem Bürgermeister zu hoch. Lenßen: „Kleine Fehler in der Kommunikation sind gerade in schwierigen Situationen aber entschuldbar. Die Verwirrung durch die Schulmail geht aber darüber hinaus.“