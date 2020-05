Neukirchen-Vluyner Heimleitungen kritisieren Vorbereitung

Neukirchen-Vluyn/Moers. Die neuen Lockerungen haben die Seniorenheime in Neukirchen-Vluyn und Moers in Bedrängnis gebracht. Maßnahmen mussten schnell umgesetzt werden.

Angela Prietz, Bereichsleiterin der Altenpflege beim Neukirchener Erziehungsverein freut sich. „Wir sind alle ganz beseelt“, sagt sie am Tag eins nach dem ersten halbwegs offenen Besuchertag im Matthias-Jorissen-Haus – ausgerechnet am Muttertag. „Das waren so schöne Begegnungen.“ Die Einrichtung am Rande der Stadt hat einen großen Vorteil: Im Außenbereich gibt es viel Platz, so dass Begegnungen auf Abstand gut möglich sind.

Ein bisschen Bauchgrummeln habe sie gehabt, gibt Prietz zu. Niemand möchte sich schließlich Covid-19 ins Haus holen. Aber man habe „auf die Schnelle“ versucht, mit den vorhandenen Mitteln etwas auf die Beine zu stellen.

„Auf die Schnelle“: Das ist das Stichwort. Heimleiter kritisieren den Spurt, den die Seniorenheime machen mussten, nachdem die Corona-Schutzverordnung in der neuen Fassung vorgelegen hat. Sehr deutlich macht das der Geschäftsführer der Grafschafter Diakonie, Kai Garben: „Es ist viel zu früh für unsere Klientel.“ Die Diakonie betreibt die Altenheimat Vluyn sowie das Haus für Jung und Alt und das Rudolf-Schloer-Stift in Moers.

Am Muttertag kamen viele Besucher

Nun ist es natürlich nicht so, dass Kai Garben sich nicht freut, dass die Bewohner der Seniorenheime ihre Angehörigen wiedersehen können. Man möchte, dass es den Bewohnerinnen und Bewohnern gut geht, und sehe auch, wie sehr sie sich auf ihre Angehörigen freuen. Die Besuchsmöglichkeiten seien am Sonntag gut angenommen worden. Aber: „Es ist ein Drahtseilakt.“

Abgesehen davon blieb nicht viel Zeit für die Umsetzung von Maßnahmen. Viele der Verordnungen seien erst freitagabends gekommen. Dann müssen ziemlich holterdiepolter personelle Kapazitäten geschaffen werden, damit die Besuche auch umgesetzt werden können. Schließlich muss gewährleistet werden, dass manchen Bewohnerinnen und Bewohnern beim Anziehen geholfen wird und sie in das Besucherzimmer gebracht werden. Zudem müssen Tische und Stühle nach jedem Besuch desinfiziert werden. Garben: „Wir haben einen hohen Personaleinsatz gehabt.“ Und man sollte doch mehr auf die Praxis achten, sagt der Diakonie-Geschäftsführer. Manche Vorgaben sind aus seiner Sicht „unrealistisch“.

Die Vorbereitungszeit war zu kurz

Die Kurzfristigkeit für die Vorbereitung ist es auch, die Beatrix Dahlhaus, Leiterin des Seniorenparks Carpe Diem, umtreibt. Etwas mehr fachliche Beratung täte dem Ministerium gut, meint sie und nennt ganz praktische Aspekte wie die notwendige Zeitspanne, um die Angehörigen zu informieren und die Termine so zu vereinbaren, dass es praktikabel ist.

Im Carpe Diem hat man sich auf eine Dreiviertelstunde für einen Besuch geeinigt, bleiben fünfzehn Minuten, um die Bewohnerinnen und Bewohner zu bringen und zu holen,Tische und Stühle zu desinfizieren und bei den Angehörigen die Temperatur zu messen und die Abfragen zu dokumentieren. Am Sonntag haben sich die Verwandten auf der Terrasse treffen können, bei schlechterem Wetter sind Tische in großem Abstand im geschlossenen Restaurant aufgestellt.

Was natürlich einigen Bewohnerinnen und Bewohnern zu schaffen macht, ist der fehlende körperliche Kontakt. Mit Blick darauf war hier und da offenbar die Erwartungshaltung recht groß.