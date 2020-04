Neukirchen-Vluyner Klompenball ist wegen Corona gecancelt

Neukirchen-Vluyn. Die Vluyner Klompenfreunde hatten sich schon vor der Merkel-PK entschieden: Der Klompenball fällt in diesem Jahr aus. Aber: Es gibt einen Plan B.

Am Wochenende nach Pfingsten wird nicht im Festzelt auf Klompen getanzt. „Wir sagen den Klompenball ab“, sagte der Vorsitzende der Vluyner Klompenfreunde, Holger Teller, im Gespräch mit der NRZ am Mittwochmittag. Da hatte die Kanzlerin noch nicht gesprochen, für Teller aber war klar, dass die Klompenfreunde klar Stellung beziehen müssen.

Es habe am Morgen einen regen E-Mail-Austausch im Klompen-Komitee gegeben, sagt Teller. Die Gefahr sei einfach als zu groß eingeschätzt worden. Schon am Vortag hatte der Vorsitzende der Klompenfreunde angedeutet, wie der Plan B aussieht. Der kommt jetzt zum Tragen.

„Das Klompenkönigspaar für dieses Jahr steht in den Startlöchern“, sagt Holger Teller. Die beiden haben bereits signalisiert, dass sie das Amt dann im kommenden Jahr übernehmen werden. Bedeutet für das aktive Klompenkönigspaar, Thorsten und Andrea Langenhorst, dass es insgesamt zwei Jahre lang die Vluyner Klompenfreunde vertreten wird. Das Fest womöglich auf den Herbst zu verschieben, war für das Komitee keine Option. Es sollten gleiche Bedingungen für jedes Klompenkönigspaar herrschen.

Seit Mittwochabend steht nun fest, dass Großveranstaltungen bis Ende August verboten bleiben.

Offen war in Neukirchen-Vluyn die Frage, wie mit der Kirmes zu verfahren ist, die die besagten Festlichkeiten flankiert. „Eine Kirmes kann nicht stattfinden“, sagte Bürgermeister Harald Lenßen am Abend auf Anfrage der NRZ. Das sei aus seiner Sicht nicht möglich. Der Bürgermeister verwies im folgenden auf die nächste Sitzung des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse am Donnerstagmorgen. Dann werde man über weitere Schritte sprechen.

Für die Klompenfreunde steht fest, dass auch der Eintrag in das Gästebuch der Stadt gecancelt ist. Der Schülerwettbewerb mit der Antoniusschule wird nach Rücksprache mit der Sparkasse auf das nächste Jahr verschoben. Und andere Treffen fallen aus.