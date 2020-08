Neukirchen-Vluyner Kumpelampel soll im September leuchten

In Neukirchen-Vluyn soll die Kumpelampel im September den Weg weisen.

Neukirchen-Vluyn. Es hat etwas länger gedauert. Aber nun ist ein Zeitpunkt für die Einrichtung der Ampel in Neukirchen-Vluyn gefunden. Es gab technische Probleme.

Die Einrichtung der Kumpel-Ampel rückt nun doch näher. Im März 2019 hat der Rat der Stadt mit knapper Mehrheit beschlossen, eine städtische Ampel in Erinnerung an die Kultur des Bergbaus in eine sogenannte „Bergmannsampel“ umzurüsten.

Dabei werden die Streuscheiben mit einem Bergmann inklusive Laterne versehen. „Die Umrüstung der Ampel am Bendschenweg/Max-von-Schenkendorf-Straße kann Ende des kommenden Monats erfolgen.“ Das teilt die Stadtverwaltung jetzt mit.

Die Einrichtung hatte sich verzögert, da für die neuen Streuscheiben LED-Technik erforderlich war, über die die alten Ampeln nicht verfügten. Nach dem Austausch der kompletten Ampelanlage werde dann auch die Umrüstung mit dem Bergmanns-Sinnbild möglich sein.

In Moers hatten Ende 2019 Bürgermeister Christoph Fleischhauer und der Technische Beigeordnete Thorsten Kamp die erste Kumpelampel in Betrieb genommen. (sovo)