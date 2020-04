Neukirchen-Vluyner Ordnungscoach gibt Tipps zum Aufräumen

Wer in diesen Tagen seinen notgedrungenen Aufenthalt zu Hause nützlich gestalten und Keller oder Dachboden aufräumen möchte, stößt womöglich an Grenzen. Wenn Recyclinghöfe nicht oder nur eingeschränkt geöffnet sind, wird es mit der Entsorgung von Gerümpel schwierig.

„Die Kleidercontainer sind derzeit auch brechend voll“, sagt Meike Suhre. Sie ist Ordnungscoach und befasst sich daher professionell mit der Frage, wie man Ordnung in die Umgebung bekommt.

Was immer geht, ist eine Entschlackung des heimischen Arbeitszimmers, sofern eins vorhanden ist. Hier dürften im wesentlichen Altpapier und Restmüll anfallen. Eine wichtige Regel: Was weg soll, muss sofort weg. Noch am gleichen Tag. „Egal, wo Sie das hinlegen, der Stapel wächst“, sagt Meike Suhre.

Also los. Nächste wichtige Regel: Es ist offenkundig wenig zielführend, sich ohne Struktur ans Aufräumen zu begeben. Wer hier ein bisschen anfängt, um dort ein bisschen weiterzumachen, verliert sich am Ende schnell im Chaos.

Beim Aufräumen geht es um Projekte

Es gilt der Projektgedanke. „Man muss die Projekte möglichst klein halten“, sagt die Ordnungsexpertin. Man startet beispielsweise beim Schreibtisch und arbeitet mit drei Feldern: bleibt, kann weg, muss woanders im Haushalt hin und landet somit in der Übergangskiste.

Die Bezeichnung ist wörtlich zu nehmen. So sollte die kaffeesatzverzierte Tasse nicht für die nächsten drei Monate ihr stilles Dasein in der Kiste neben Dekohasen und diversen Handcremetuben verbringen, sondern schnell einen Weg in die Spülmaschine finden. Auf diese Weise arbeitet man sich von der Schreibtischplatte weiter nach unten zu den Schubladen. Immer mit dem besagten Dreiklang im Sinn. „Man sollte sich auch nicht zu viel vornehmen“, rät die Fachfrau.

Wenn auf der Strecke die Energie ausgeht, ist weder dem Raum noch dem Benutzer gedient. Ob folglich sämtliche Regale als nächstes Projekt am gleichen Tag dran sein müssen, sollte reiflich überlegt werden.

Es geht auch um neue Strukturen

Nächster Schritt: die Zettelwirtschaft. „Was bleibt, organisiere ich nach Themen“, erklärt Meike Suhre. Auch bei diesem Ausmisten gilt die Devise: Was nicht gebraucht wird, sollte sofort weg. Telefonrechnungen, die „seit dem Beginn der Telefonie“ aufbewahrt wurden, sind demnach auch im Altpapier noch schön. Meike Suhre: „Man muss sich von Dingen trennen.“ Es gebe im Internet Hinweise zu Aufbewahrungsfristen und dergleichen.

Dann kommt die Frage, für welches Thema es schon eine Ablage gibt. Welche Aspekte gehören zu welchem Thema? Steuern? Gesundheit? Versicherungen? „Ich bin keine Freundin von Ordnern“, sagt Meike Suhre. Aber auch da gelte: Wenn vorne etwas Neues reinkommt, kann womöglich weiter hinten etwas Altes raus. Hängeregister seien beispielsweise eine gute Möglichkeit, Infos temporär zusammenzuhalten, beispielsweise zur Urlaubsplanung.

„Es geht auch darum, neue Strukturen aufzubauen“, betont sie. Um Sofortordnung. Suhre: „Es ist ein wesentlich entspannteres Arbeiten, wenn man nicht ständig den ‘Zu-erledigen-Stapel’ im Blick hat.“