Neukirchen-Vluyner Politik sucht Wege der Kommunikation

Neukirchen-Vluyn. In diesen Zeiten steht auch die Politik etwas still. In Neukirchen-Vluyn haben Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende über Strategien gesprochen.

Das kommunale Politikgeschäft ist nicht einfach in diesen Zeiten. Zum einen, weil der Fokus derzeit selbstverständlich auf ganz anderen Dingen liegt. Betriebe bangen um ihre Existenz, Eltern müssen ihre Kinder zu Hause beschulen, Großeltern leiden unter dem Kontaktverbot.

Zum anderen gelten die allgemeinen Regeln zum Abflachen der Kurve auch für Kommunalpolitiker, die mit gutem Beispiel voran gehen sollten. So haben in Moers und Voerde zwar Ratssitzungen stattgefunden. Dieses aber unter strengen Auflagen und vor dem Hintergrund wichtiger Entscheidungen.

In Neukirchen-Vluyn haben Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende am Mittwochnachmittag in einer Telefonkonferenz über einen geeigneten Weg gesprochen. „Wir haben ja keine Haushaltsbeschlüsse zu fassen“, sagt Bürgermeister Harald Lenßen auf Nachfrage. Die Ausschüsse für Stadtentwicklung und für Bauen, Grünflächen und Umwelt, die noch für den April angesetzt waren, entfallen.

Nun werde qualifiziert, über welche Inhalte zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden kann. „Was nicht zeitkritisch ist, wird geschoben“, sagt Lenßen weiter zum Procedere.

Es gibt Dringlichkeitsbeschlüsse

Bei all jenen Themen, bei denen man jetzt Beschlüsse benötigt, werden die entsprechenden Unterlagen aufbereitet und den Kommunalpolitikern zur Verfügung gestellt. Diese beraten in ihren Fraktionen und geben die Rückmeldung an die Verwaltung. Daraus wird eine Dringlichkeitsentscheidung getroffen, die vom Bürgermeister und den jeweiligen Ausschussvorsitzenden unterschrieben wird. Als Beispiel nannte Lenßen die Beiträge zum Offenen Ganztag.

Auch in den Fraktionen wird die Art der Kommunikation umgestellt. Bei den Sozialdemokraten wird viel gemailt, Telefonkonferenzen stehen ebenfalls hoch im Kurs.

Und es gibt Videokonferenzen

„Wir haben heute zum ersten Mal in der Geschichte der Neukirchen-Vluyner CDU eine Videokonferenz des Fraktionsvorstandes gemacht“, sagt der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten, Markus Nacke. Nächster Schritt: eine virtuelle Fraktionssitzung. An der nehmen etwa dreimal so viele Leute teil. Ihre letzte analoge Versammlung hatte die CDU abgesagt, das war die Aufstellungsversammlung für die Kommunalwahl im September. „Derzeit stehen wir in Wartestellung“, sagt Parteichefin Karin Keesen. „Wir haben ja Fristen einzuhalten.“ Mitte Juli müssen die Parteien ihre Vorschläge beim Wahlleiter einreichen. Sie sei aber optimistisch, „alles regulär stattfinden“ zu lassen, sagt Keesen. Noch habe man Luft. Die Landesregierung hält am Termin fest.

Mit Blick auf die Aufstellungsversammlung sei die SPD „in einer glücklichen Lage“, sagt die Parteichefin Elke Buttkereit. „Wir haben unseren Bürgermeisterkandidaten gewählt und haben alle Unterschriften.“ Den Wahltermin sieht sie nicht gefährdet, falls die Einschränkungen ab dem 20. April gelockert werden. Die Frage sei auch, wohin die Wahl verschoben werde.

„Aus meiner Sicht und vom demokratischen Verständnis ist eine Verschiebung richtig“, meint Lisa Wannenmacher (NV Auf geht’s). Bürger müssten durch persönliche Gespräche an Infoständen ausreichend Zeit haben, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Sie spricht auch von Chancengleichheit.

„Ich gehe davon aus, dass die Kommunalwahl stattfindet.“ Das ist für Angelika von Speicher, Ortsverbandsvorsitzende bei Bündnis90/Die Grünen, klar. „Die Demokratie muss weiter funktionieren.“