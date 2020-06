Neukirchen-Vluyner wird 100 - Ein Leben für die Familie

Josef Oster sitzt entspannt im Halbschatten seines großen Gartens, seine Hände ruhen auf den Knien. Auf den Tisch vor ihm hat seine Frau Marianne Sprudelwasser, Mettwürstchen und ein Stück Käse gestellt. Eine Kleinigkeit für Gäste wird immer angeboten. Am 1. Juni ist Josef Oster 100 Jahre alt geworden. Ein Jahrhundert, von dem der gebürtige Bottroper den größten Teil in Neukirchen verbracht hat.

Nachdem das Coronavirus im März schon den 90. Geburtstag seiner Frau in großer Runde verhindert hat, muss nun auch Josef Osters Geburtstag reduziert gefeiert werden – aber natürlich im Kreise der Familie und mit viel Gebäck. „Gib ihm Kaffee und Kuchen und er ist glücklich“, erklärt Marianne Oster. Jeder und jede in der Familie bringt zu großen Anlässen etwas mit. Bei fünf Kindern, 12 Enkeln und fünf Urenkeln kommt da eine große Auswahl zusammen.

Beim Tanzen kennengelernt

Die Familie ist der rote Faden in Josef Osters Leben. Im Jahr 1920 in Bottrop geboren, ging er in seiner Jugend ins Münsterland, um Schmied zu werden. Nach seiner Ausbildung sagte seine Mutter: „Junge, willst du nicht zurück zur Familie? Fang doch bei Krupp an.“ Und das tat er. Dort war er als Schlosser tätig und kam durch seine Arbeit bis 1942 um den Kriegsdienst herum. Es folgten Kriegsgefangenschaften in Russland, Frankreich, USA und England, bevor er wieder bei Krupp arbeitete, diesmal allerdings in Rheinhausen.

Seine Frau lernte Josef Oster beim Tanzen kennen. „Ich hab sie gesehen und gedacht, sie gefällt mir, da habe ich sie mir zum Tanz geholt“, erzählt er lächelnd. Zwei Jahre später heiraten die beiden. Nachdem vier seiner fünf Kinder auf der Welt waren, musste ein großes Haus her. „Der Bruder meiner Mutter hatte schon in Neukirchen gelebt. Hier waren Grundstücke noch günstig“, sagt er. So kam die Familie an ihr Grundstück und fing an, das Eigenheim zu bauen, in dem sie noch heute wohnt. „Die Luft hier war so sauber“ – und damit eine gute Abwechslung zum Hüttenwerk, sagt Josef Oster. Sein fünftes Kind wurde dann echter Neukirchen-Vluyner.

Immer ist jemand da, um zu helfen

Mit 60 hat er schließlich seine Zechenkleidung an den Nagel gehängt. Doch die Arbeit war damit nicht vorbei: Seine Familie abonniert nicht nur treu die NRZ – erst liest Marianne die Zeitung, dann Josef – sondern war dann auch Jahrzehnte lang zuverlässiger Auslieferer der Zeitung. Anfangs durch Marianne und die Söhne: „Wir waren so gerne im Urlaub, immer mit dem Zelt, da brauchten wir ein paar Mark dabei.“ Und so packte Josef Oster neben seiner Rente bald auch hier mit an.

Heute ist es etwas ruhiger um ihn geworden. Wobei er schon immer passionierter Sänger gewesen ist. Im Kirchenchor in Neukirchen oder bei Hochzeiten und Taufen im Kreise der Familie. Ansonsten kümmert sich die ganze Familie um die beiden Ältesten. Ein Enkel wohnt direkt nebenan, die anderen im Umkreis. Wenn etwas klemmt, ist immer jemand da, um es zu richten. Seine Familie ist Schuberts größte Freude und sein ganzer Stolz: „Alle meine Kinder sind toll“, sagt er lächelnd und schaut dabei seine Frau an. „Ich lebe gerne.“