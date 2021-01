Niederrhein: Viele offene Fragen zur Impfbuchung

Moers/Kamp-Lintfort/Niederrhein Eine Kamp-Lintforterin mit Vorsorgevollmacht wollte für eine Freundin online einen Termin im Impfzentrum Wesel buchen. Ohne Erfolg.

Am ersten Tag, an dem die Impfterminbuchung für über 80-Jährige möglich war, stießen die Servicehotline und das Onlineportal der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVN) am Montag bereits an ihre Grenzen. Demnach hätten "extrem hohe Zugriffszahlen" und ein hohes Anrufer-Aufkommen zu erheblichen Verzögerungen bei der Terminbuchung gesorgt, schrieb die KVN in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen Lippe (KVWL) und versprach, "unter Hochdruck an der Beseitigung der Engpässe" zu arbeiten.

Auch der Moerser Stadtverordnete Claus Peter Küster (Grafschafter), der für seine Schwiegereltern einen Termin buchen wollte, bekam den technischen Widerstand zu spüren. Nachdem die Onlinebuchung fehlgeschlagen war, rief Küster bei der Hotline an. Nach rund eineinhalb Stunden sei er durchgekommen, allerdings wieder an die Onlinebuchung verwiesen worden, weil die Termine nicht hätten bestätigt werden können. Beim zweiten Versuch habe es telefonisch funktioniert, er habe zwei aufeinanderfolgende Termine bekommen. Kurz vor Ende des Eingabeprozesses sei allerdings die Telefonverbindung abgerissen, sagte Küster im Gespräch mit der Redaktion. "Ich hoffe, dass wir jetzt noch die Bestätigung bekommen." Die sei schließlich maßgeblich für den Impftermin, so Küster weiter.

Wie geht man in Fällen von Vorsorgevollmachten bei der Buchung von Impfterminen vor?

Der Engpass hinter den Buchungen ist nur ein Problem, wie das Beispiel einer Kamp-Lintforterin zeigt, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie wollte für eine Freundin, für die sie eine Vorsorgevollmacht hat, ebenfalls einen Termin im Impfzentrum buchen. Die Freundin ist weit über 80 Jahre, hat keine E-Mail-Adresse und ist hörgeschädigt, so dass ihr auch die telefonische Buchung schwerfiele. Um ihr zu helfen, gab die Kamp-Lintforterin bei der Onlinebuchung ihre eigene E-Mail-Adresse ein und bekam die Nachricht, dass die E-Mail nicht mit dem angegebenen Namen übereinstimme. Eine Online-Terminbuchung war nicht möglich. Stattdessen wurde sie an die Hotline verwiesen, unter der sie aber ebenfalls nicht weiter kam.

Die Kamp-Lintforterin ärgert sich zum einen über den in ihren Augen völlig überzogenen bürokratischen Aufwand, zum anderen fragt sie sich, wie Freunde mit Vorsorgevollmachten oder auch Angehörige für ihre Eltern überhaupt online einen Termin buchen sollen, wenn sie einen anderen Namen tragen. Eine weitere Frage ist, was geschieht, wenn man sich online mit einer E-Mail-Adresse ohne Klarnamen, sondern nur mit Phantasienamen anmeldet. Entsprechende Fragen ließ die KVN am Montag unbeantwortet.

Stattdessen schrieb sie, dass sich niemand "Sorgen um seine Impfung beziehungsweise seinen Termin" machen müsse. Es sei ausreichend Zeit und Vorlauf für die Terminvergabe, zumal es bis Ende April dauern werde, bis allein die Gruppe der über 80-Jährigen ein erstes Mal geimpft sei, so die KVN. "Jeder, der geimpft werden möchte, wird drankommen, aber eben nicht sofort." Man gehe davon aus, dass man in den kommenden Wochen weitere Impfstoffdosen erhalten werde, wodurch sich auch die Terminkapazität erhöhe. Ob dann auch eine problemlose Buchung möglich ist, wird sich zeigen.