Öffentliche Toiletten in Moers: Corona verschärft die Not

Moers. Dass in der Moerser City öffentliche Toiletten Mangelware sind, wird oft beklagt. Doch die Coronakrise verschärft die Not, wenn man mal „muss“.

Manfred B. geht eigentlich gerne in die Innenstadt, vor allem den Wochenmarkt auf dem Neumarkt besucht er, so oft es geht. Doch in diesen Wochen verkneift sich der betagte Moerser meist das Vergnügen, weniger aus Angst vor dem Coronavirus. Manfred B. trägt Mundschutz und hält Distanz. Größere Furcht hat er davor, mal „dringend zu müssen“, wie es ihm dieser Tage wieder passiert ist. Und er sich fragte: Wohin soll ich bloß gehen?

Dass öffentliche Toiletten in der City fehlen, wird oft beklagt. Jetzt ist das Problem aber noch größer als sonst. Die Restaurants, in denen Manfred B. gelegentlich höflich fragt, ob er dort mal aufs stille Örtchen darf, sind wegen der Coronakrise geschlossen. Kaufhäuser wie C & A haben zwar wieder geöffnet, aber nur das Erdgeschoss, die Kundentoiletten befinden sich in der ersten Etage. „Da können wir im Moment nicht helfen“, bedauert Kaufhausleiterin Erika Kiss. Nach ihrer Erfahrung ist das Thema jedoch grundsätzlich evident: „Zu normalen Zeiten sind diejenigen, die zwischen 9.30 und 12 Uhr unsere Kaufhaus-Toiletten benutzen, in diesem Moment nicht als Kunden im Hause unterwegs. Das fehlt in Moers, und ich appelliere an die Stadt, das zu ändern.

Öffentliche Toiletten sind in Moers Mangelware

Ausweg Rathaus? Der schien es für Manfred B. nicht zu sein, weil er gelesen hatte, dass man derzeit nur mit einem Termin ins Gebäude kommt. Allerdings erklärt Thorsten Schröder, Sprecher der Stadt Moers: „Wenn jemand kommt, der in Not ist, lassen wir ihn sicher nicht an der Tür stehen. Der wird am Eingang in Empfang genommen und zur Besuchertoilette geführt.“ Die Toilette am Kastell ist wegen des Umbaus geschlossen, die am Bahnhof ebenfalls – dauerhaft wegen Vandalismus. Tatsächlich steht nur das Klo am Kö zur Verfügung, doch auch der Weg vom Neumarkt aus dorthin kann sehr weit sein…

Das Problem ist in der Politik durchaus bekannt. „Das Fehlen öffentlicher Bedürfnisanstalten wird immer wieder bemängelt“, sagt etwa der Vorsitzende des Seniorenbeirates, Gotthilf Kaus. Er will das Thema erneut auf der Tagesordnung haben, wenn die Gremien wieder tagen.

Kaus ist wie die Vorsitzende des Sozialausschusses, Ursula Elsenbruch (SPD), überzeugt, dass viele Moerserinnen und Moerser aufs Ausgehen verzichten, weil sie fürchten, in der Stadt zu „müssen“: „Das ist schlimm, und es fördert die Einsamkeit. Die Leute müssen doch raus können“, sagt die SPD-Politikerin. Sie verweist auf einen Antrag, den SPD, Grüne und Grafschafter vor gut einem Jahr an den Rat gestellt haben, die Stadt möge eine öffentliche und behindertengerechte Toilette den Besuchern der Innenstadt zur Verfügung stellen. In den Abendstunden nach Geschäftsschluss oder auch an Sonn- und Feiertagen habe Moers diesbezüglich nichts zu bieten, heißt es dort.

Die Behindertenkoordinatorin war am Montag nicht im Rathaus und für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.