Online-Petition für Cölve-Brücke zwischen Moers und Duisburg

An der Cölve-Brücke zwischen Moers-Schwafheim und Duisburg-Trompet hängt ein Schild. Die Interessengemeinschaft kämpft jetzt mit einer Online-Petition für eine Behelfsbrücke.

Moers/Duisburg. Die seit 2017 gesperrte Brücke sollte durch eine Behelfsbrücke ersetzt werden - bis der Planungsstopp kam. Jetzt reagieren Anwohner.

Die Interessengemeinschaft (IG) Cölve-Brücke aus Moers und Duisburg hat jetzt eine Online-Petition gestartet. Sie möchte erreichen, dass die seit 2017 gesperrte Brücke zwischen dem Moerser Süden und dem Duisburger Westen so schnell wie möglich durch eine Behelfsbrücke ersetzt wird.

Das war auch das Anliegen der beiden Städte Moers und Duisburg. Doch die Planungen mussten im vergangenen Dezember gestoppt werden, weil die Kosten für den Bau der Behelfsbrücke zu hoch waren. Die Kommunalaufsicht der Bezirksregierung Düsseldorf hatte die Kosten moniert, sie seien nicht genehmigungsfähig. Die Stadt Duisburg ist in der Haushaltssicherung, deshalb prüft die Kommunalaufsicht grundsätzlich die Ausgaben.

2017 Rost an Stahlträgern festgestellt

Mitte 2017 war die Cölve-Brücke zwischen Moers-Schwafheim und Duisburg-Trompet gesperrt worden, weil bei Prüfungen Rost an den Stahlträgern festgestellt worden war. Sie ist seitdem nur für Fußgänger und Radfahrer nutzbar. Die Interessengemeinschaft Cölve-Brücke hatte sich seitdem für eine Behelfsbrücke engagiert.

Die neue Online-Petition der Interessengemeinschaft ist an den Duisburger Oberbürgermeister Sören Link und den Moerser Bürgermeister Christoph Fleischhauer gerichtet. Darin stellt die IG die Auswirkungen der Sperrung so dar: "Davon betroffen sind auf beiden Seiten der gesperrten Brücke ca. 40 Unternehmen und Betriebe, die aufgrund der Sperrung sehr starke Umsatzeinbußen zu verzeichnen haben. Der fließende Bus - Fahrzeugverkehr wird durch anliegenden Wohngebiete über mehrere Kilometer umgeleitet. Dort sind 15 bzw. maximal 30 km/h erlaubt."

"Diese Zeit haben wir nicht"

Die IG befürchtet, dass es noch Jahre dauern könnte, bis die Verbindung zwischen Moers und Duisburg wieder zur Verfügung steht. Doch, so heißt es in der Petition: "Diese Zeit haben wir nicht." Die Online-Petition der Interessengemeinschaft ist am Wochenende gestartet worden. Bis zum Montagmorgen hatten über 1600 Menschen unterzeichnet.

Die Petition ist hier zu erreichen: http://chng.it/sHVTvykD