Moers/Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn. Für Montag sind schwere Sturm- und Orkanböen angekündigt. In Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn gibt es am Montagmorgen weitere Entscheidungen.

Orkanankündigung: Viele Schulen entscheiden Montagfrüh

Wegen der Sturmwarnung für Sonntag und Montag weist die Stadt Moers auf die Verantwortlichkeiten hin. Schulen müssen selbst über eine mögliche Schließung bei extremer Witterung entscheiden. Nur wenn die Sicherheit des Schulgebäudes nicht garantiert werden kann, kommt es zur Sperrung seitens der Stadt.

Weiter heißt es: In diesem Fall werden die Schulleitungen in Kenntnis gesetzt. Ist der Schulweg vor Unterrichtsbeginn aus Sicht der Eltern nicht zumutbar, dürfen sie in eigener Verantwortung entscheiden, ob ihre Kinder an dem Tag die Schule besuchen. Volljährige Schüler entscheiden selbst. Die Schule muss in jedem Fall informiert werden. Bei städtischen Kindergärten liegt die Verantwortung bei der Stadt. Falls das Gebäude am Montag nicht sicher sein sollte, werden die Kita-Leitungen über eine etwaige Schließung informiert. Die Kitas versuchen dann, die Eltern zu erreichen.

Ob die Kamp-Lintforter Schulen in Anbetracht der angekündigten Stürme schulfrei geben, soll sich Stand Freitagnachmittag am Montagmorgen entscheiden. Das teilte der Beigeordnete Christoph Müllmann auf Anfrage mit: „Wenn von unseren oder in unseren Gebäuden Gefahr droht, würden wir von uns aus die Gebäude schließen.“ Ansonsten werde es eine städtische Empfehlung für die Schulen bis Montag früh, 7 Uhr, geben. Unabhängig davon liege es in der Verantwortung der Eltern, ob sie den Schulweg ihres Kindes für gefährlich hielten.

In Neukirchen-Vluyn haben sich die Leitungen der vier Grundschulen darauf geeinigt, dass die Eltern selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken. „Die Lehrerinnen und Lehrer sind anwesend“, sagt die Erste Beigeordnete Margit Ciesielski auf NRZ-Anfrage. „Die Kinder werden betreut.“ Bei den weiterführenden Schulen sei es in solchen Fällen üblich, am Vortag zu entscheiden. Da der jetzt auf einen Sonntag fällt, werden die Schulleitungen am Montag früh, bis gegen 7.20 Uhr, über die Verfahrensweise entscheiden. „So früh es eben geht“, sagt Ciesielski, wird der Sachstand auf der städtischen Webseite vermeldet. Dabei gehe es auch um die Frage, ob die Schulbusse fahren. (wit/km/sovo)