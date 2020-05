Parteien in Kamp-Lintfort äußern sich zu Wahlverschiebung

Die Corona-Krise hat auch das politische Leben ordentlich durcheinandergewirbelt. Nach der ersten Schockstarre wurden schon vor Wochen Stimmen laut, die Kommunalwahl am 13. September müsse wegen der Pandemie verschoben werden. Wie denken die Politiker in Kamp-Lintfort darüber?

SPD-Fraktionschef Jürgen Preuß fordert einen sorgfältigen Umgang mit dem Thema: „Wahlen sind ein hohes Gut unserer demokratischen Grundordnung. Auch die Verfassung unseres Landes setzt möglichen Wahlterminen enge Grenzen. Es ist deshalb außerordentlich wichtig, mit dem Kommunalwahltermin sehr sorgfältig umzugehen.“ Trotzdem stellten die Vereinbarungen der Bundes- und Landespolitik den geplanten Wahltermin 13. September ein Stück weit in Frage, so Preuß weiter.

„Geselligkeit mit gastronomischen Angeboten gehört zum Wahlkampf. Ebenfalls stellt sich die Frage nach dem Angebot von Infoständen. Werden die Menschen das persönliche Gespräch suchen? Auch wenn die Wahlkämpfe zunehmend digital werden, liegt die Stärke der Kommunalpolitik im persönlichen Gespräch.“ Die SPD in Kamp-Lintfort sei mit ihrer Wahlvorbereitung gut im Zeitplan. „Deshalb sehen wir jedem möglichen Wahltermin mit großer Gelassenheit entgegen. Wir freuen uns auf die Kommunalwahl und im Ergebnis erwarte ich, dass der Termin nicht verschoben wird. Ich bin mir aber sicher, dass wir mit jeder Entscheidung des Landesgesetzgebers zum Wahltermin gut zurechtkommen werden“, so Preuß abschließend.

Für die Parteien in Kamp-Lintfort hat der Schutz der Gesundheit oberste Priorität

Für CDU-Fraktionschef Simon Lisken hat der Schutz von Gesundheit und Leben „oberste Priorität“, auch wenn hierfür eine vorübergehende Einschränkung des öffentlichen Lebens notwendig sei, so Lisken: „Aktuell beschränken sich durch das Kontaktverbot auch die kommunalpolitischen Diskussionen in Kamp-Lintfort auf ein Mindestmaß. Die Entscheidungsfähigkeit ist dabei jedoch gewährleistet. Wichtige Entscheidungen treffen wir in Abstimmung mit den anderen Fraktionen und der Stadtverwaltung.“

https://www.nrz.de/staedte/moers-und-umland/kamp-lintfort-politische-entscheidungen-nach-dringlichkeit-id228757545.html

Mit Blick auf die Kommunalwahl gelte es, vorrangig die weitere Entwicklung so zu gestalten, dass sobald wie möglich und vertretbar eine Normalisierung des öffentlichen Lebens eintreten könne, so Lisken weiter: „Dies ist, neben der verstärkten Nutzung digitaler Formate, wesentliche Grundlage für den innerparteilichen Prozess und den kommunalpolitischen Wettbewerb. Die Frage der Verschiebung der Wahl - und damit die Legitimation durch den Souverän - stellt sich im Moment noch nicht und kann zugleich nur als Ultima Ratio in Betracht kommen. Aktuell muss es darum gehen, alle Kraft in eine möglichst schnelle Krisenbewältigung zu stecken.“

Die Grünen können sich eine reine Briefwahl vorstellen

Bei Bündnis90/Die Grünen sind der Vorstand des Ortsverbandes und die Fraktion gegen eine Verschiebung. Ortsverbandsvorstandssprecherin Sibylle Skrzypczak: „Wir haben noch drei Monate Zeit, um die Listenwahlen durchzuführen und alle weiteren Vorbereitungen zu treffen – das reicht, das werden wir ohne Probleme schaffen.“

Bürgermeisterkandidat Jürgen Bachmann ergänzt: „Es kann sein, dass wir auf den Straßenwahlkampf verzichten müssen, aber im digitalen Zeitalter erreichen wir die Bürgerinnen und Bürger alternativ über die sozialen Medien. Außerdem werden wir verstärkt auf Informationen über die Printmedien setzen.“ Grünen-Fraktionschef Johannes Tuschen: „Vor dem Hintergrund einer ohnehin schon verlängerten Wahlperiode wirft eine Verschiebung der Kommunalwahl 2020 möglicherweise rechtliche Fragen auf. Falls es durch die Corona-Pandemie nicht zu einem „normalen“ Wahlverfahren kommen kann, sind wir der Meinung, dass eine reine Briefwahl eine vernünftige Option sein kann.“ Für die Grünen gelte aber: „Das Wichtigste ist der Gesundheitsschutz der beteiligten Menschen!“

Die Linke überlegt, einen Antrag auf Wahlverschiebung in Kamp-Lintfort zu stellen

Die Linke tritt in Kamp-Lintfort und auf Kreisebene für eine Verschiebung ein und hat eine Resolution in den Kreistag eingebracht. In Anbetracht der derzeitigen Situation stehe die Gesundheit im Vordergrund, heißt es auf der Internetseite des Kreisverbands. Eine Kommunalwahl solle losgelöst von gesundheitlichen Einschränkungen durchgeführt werden, um auch das direkte Gespräch mit Menschen im Wahlkampf zu ermöglichen.

Zudem seien die Parteien gefordert, ihre Wahlprogramme durch die Folgen der Corona-Krise zu überarbeiten. Die Haltung des Kreisverbands spiegele auch die Meinung der Partei und Fraktion in Kamp-Lintfort wieder, so Fraktionschef Sidney Lewandowski: „Besprochen wird noch, ob ein solcher Antrag auch in Kamp-Lintfort gestellt wird.“

Auch die FDP kann sich eine Briefwahl vorstellen

Bei der FDP sieht man sich für eine Wahl am 13. September gut aufgestellt, würde aber im Zweifel eine Verschiebung mittragen. Ortsvereinsvorsitzender Stephan Heuser: „Von uns aus könnte es losgehen! Aber natürlich gehört zur Demokratie die Debatte und die geheime Wahl von Kandidierenden. Wenn wir noch auf andere Parteien warten müssen, dann ist das so. Die Kommunalwahl selbst ist mit steigenden Briefwahlanteilen und großen Wahlräumen gut darstellbar. Eine Verschiebung sollte nicht zu lange sein: Nach über sechsjähriger Wahlperiode sollte 2020 neu gewählt werden. Schließlich will Demokratie „Macht auf Zeit“.“