Pkw kollidiert mit Lastwagen auf der A 57 bei Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort/Alpen Auf der Autobahn A 57 bei Kamp-Lintfort kollidiert ein Pkw mit einem Schwertransporter. Der Pkw-Fahrer erleidet schwere Verletzungen.

Auf der Autobahn A 57 hat sich am Donnerstagmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.

Der Unfall passierte gegen 12.30 Uhr kurz hinter dem Parkplatz "Leucht" in Fahrtrichtung Köln. Nach Auskunft der Polizei kollidierte dort ein Pkw mit einem Schwertransporter. Laut Zeugenberichten soll er mit hoher Geschwindigkeit auf den Lastwagen aufgefahren sein, die Leitplanke durchbrochen haben und auf einem Acker zum Stehen gekommen sein. Der Pkw-Fahrer habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen, so die Polizei. Zeitweise war die rechte Fahrspur gesperrt, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Weitere Einzelheiten - etwa zur Unfallursache - kann die Autobahnpolizei erst später mitteilen.