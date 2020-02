Moers: Preise für Bauland und Wohnungen sind gestiegen

Bauen – wie hier an der Teutonenstraße in Moers – wird auch deshalb teurer, weil die Immobilienpreise steigen.

Moers. Die Preise für Bauland und für Wohnungen sind in Moers weiter gestiegen. Der Gesamtgeldumsatz rund ums Grundstück ist auf Rekordniveau.

Die Bodenrichtwerte für Wohnbauland haben sich zum 1. Januar flächendeckend um durchschnittlich 10 Prozent erhöht. Die Kaufpreise für unbebautes baureifes Land stiegen 2019 nochmals kräftig an, sodass der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Moers diese Angleichung an den Immobilienmarkt beschlossen hat.

„Bauland – eine begrenzte Ressource“ trifft auch auf Moers zu, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Größere Neubauflächen sind nicht vorhanden, und so werden zur Zeit Baulücken geschlossen oder Abrissobjekte gekauft, um Grund und Boden für Neues zu erhalten. Die Bodenrichtwerte in der Stadt steigen in den sehr guten und guten Lagen um 30, in den mittleren und einfachen Lagen um 20 und in den Außenbereichen um 10 Euro pro Quadratmeter. Ebenfalls höher liegen ab 2020 die Richtwerte für land- und forstwirtschaftliche Flächen: Acker- und Grünland bei 5,50 und Waldflächen bei 1,20 (1) Euro pro Quadratmeter. Unverändert geblieben sind die Bodenrichtwerte für Gewerbeflächen.

Eine Doppelhaushälfte und ein Reihenhaus kosten im Schnitt 310.000 Euro

Auf Rekordniveau befindet sich der Gesamtgeldumsatz. Er hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. 2019 wurden in Moers 278,8 Millionen Euro rund ums Grundstück umgesetzt (+13,5 Prozent zum Vorjahr). Die Ein- und Zweifamilienhäuser machen hier den größten Anteil mit 118,6 Millionen Euro aus (+17,6 Prozent). Eine Doppelhaushälfte und ein Reihenendhaus kosten derzeit im Mittel 310.000 Euro. Das sind rund 30.000 Euro mehr als 2018.

Wohnungen in guter Lage und jüngeren Alters kosten heute mit durchschnittlich 2400 Euro pro Quadratmeter rund 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Neue Wohnungen in dem Segment bewegen sich etwa bei 3300 und in den Spitzen-Lagen mit entsprechender Ausstattung über 4000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche.

Alle Produkte des Gutachterausschusses können kostenfrei auf www.boris.nrw.de eingesehen werden.