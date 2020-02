Prozess zu tödlichem Raserunfall in Moers: Urteil erwartet

Dieser Fall hatte für bundesweites Entsetzen gesorgt: Fast zehn Monate ist es her, seit die unbeteiligte Sema S. (43) Opfer eines mutmaßlich illegalen Autorennens in Moers-Meerbeck wurde. Im Prozess vor dem Landgericht in Kleve wird an diesem Montag, 17. Februar, das Urteil erwartet: Der Fahrer des Mercedes, der mit dem Auto der 43-Jährigen zusammenstieß, ist wegen Mordes angeklagt. Außerdem wird ihm und einem weiteren 22-Jährigen die Teilnahme an einem illegalen Autorennen mit Todesfolge vorgeworfen.

Mit ihren über 500 PS starken Autos sollen sich die Männer aus Duisburg im April 2019 ein Rennen geliefert haben. Die beiden angeklagten Männer hatten sich zum Prozessauftakt über ihre Anwälte erklären lassen. Der Hauptangeklagte bat die Familie des Opfers um Entschuldigung, drückte sein „tiefes Bedauern“ über die Tat aus. Der zweite Angeklagte hatte über seinen Anwalt eingeräumt, dass es sich um eine Wettfahrt gehandelt habe.

Dem Hauptangeklagten droht eine lebenslange Freiheitsstrafe

Im Prozess wurden zudem weitere Details zu dem grausamen Unfall bekannt: Eine Gerichtsmedizinerin erläuterte die Ursache für den Tod von Sema S., die nach 40-stündigem Kampf im Krankenhaus verstorben war. Videos und Chatprotokolle offenbarten zudem die fatale Entwicklung bis hin zu dem tödlichen Unfall am Ostermontag.

Nun wird das Urteil erwartet: Dem Hauptangeklagten droht im Falle einer Verurteilung eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der Ehemann sowie die beiden erwachsenen Kinder von Sema S. treten als Nebenkläger bei dem Prozess auf.