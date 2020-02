Moers/Kleve. Gericht schickt Moerser in die Psychiatrie. Er hat seine Mutter erschlagen, weil er sie für einen Alien hielt. Es lag nicht nur an der Psychose.

Psychose: Moerser hält Mutter für Alien und erschlägt sie

Der Angeklagte weint. 43 Jahre alt, Glatzkopf, schwarzer Kapuzenpullover. Mit brüchiger Stimme erzählt er stockend und in Halbsätzen von seinen Erinnerungen an die Ereignisse, die sich am 17. August des vergangenen Jahres in der Gellertstraße im Moers in einem Haus zugetragen haben. Die Dachlatte, ja. Die Wasserpumpenzange, ja. Der Hammer, nein, daran erinnere er sich nicht. Aber der Hund, den habe er gewürgt und ins Badezimmer geschleudert. Die Mutter…

Nachbarn hatten an diesem Sommertag die Polizei gerufen, nachdem ein Mann auf dem Dach des Hauses stand und von Atombomben, Schallwellen und Aliens fabulierte. Eine Streifenwagenbesatzung kam, die Beamten redeten mit dem Verwirrten, und durch das Wohnzimmerfenster konnten sie einen Blick ins Haus werfen. Sie sahen die Füße einer Person, die reglos auf dem Boden lag. Die Mutter.

Psychose wurde durch seinen Drogenkonsum noch verstärkt

Am Donnerstag begann nun vor dem Schwurgericht des Landgerichts in Kleve der Prozess um die Tötung der 70 Jahre alten Frau. Staatsanwältin Gloria Umlauf warf Ralf S. vor, im Zustand der Schuldunfähigkeit seine Mutter getötet zu haben. Er habe an einer Psychose gelitten, die sich durch Drogenkonsum noch verstärkt habe, und im Wahn mit verschiedenen Gegenständen auf den Kopf der Frau geschlagen. Die Hiebe wurden mit solcher Wucht ausgeführt, dass sie auf der Stelle verstarb.

Richter Gerhard van Gemmeren brachte den Prozess noch am selben Tag zu Ende – mit dem allseits erwarteten Ausgang. Nach der mehr als umfassenden Aussage des Angeklagten und der Einschätzung des psychiatrischen Sachverständigen Dr. Jack Kreutz ordnete die Kammer die Unterbringung von S. in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung an.

Nach der Schule Schlosser und Elektriker gelernt, doch dann unregelmäßig gearbeitet

S. hatte nach seinem Gesamtschulabschluss eine Lehre als Schlosser und Elektriker absolviert, danach unregelmäßig gearbeitet, zuletzt bei Zeitarbeitsfirmen. Er blieb bei seiner Mutter wohnen, züchtete im Dachgeschoss Cannabispflanzen und zog sich in schöner Regelmäßigkeit Joints rein. Zuletzt, so sagte er vor Gericht, habe er nicht einmal mehr normale Zigaretten geraucht.

In seinem Kopf gärten Wahnvorstellungen, die dann vor sieben Monaten das blutige Geschehen nach sich zogen. S. hatte bis spät abends vor dem Computer gesessen und sich durch esoterische Websites geklickt, dann legte er sich nachts auf den Rasen vor dem Haus. Zu diesem Zeitpunkt war er in dem Glauben, Atombombenexplosionen ausgelöst zu haben, keinen Unterleib mehr zu besitzen und sich auf dem Rasen liegend „aufladen“ zu können, um sich auf diese Weise vor weiteren Atombomben zu schützen.

Morgens lag er regungslos im Gras vor dem Haus

Ein Cousin fand ihn so morgens im Gras liegend vor und brachte ihn mithilfe der Mutter in die Wohnung, wo er eine Zeit lang regungslos auf einer Liege verbrachte. In seinem Kopf aber rumorte es. Er hörte Stimmen, die ihm sagten, seine Mutter sei ein Alien und wolle ihn angreifen. Daraufhin erschlug er seine Mutter.

„Was da passiert ist, ist einfach der blanke Horror“, sagte S. vor Gericht. Er konnte seine eigene Tat nicht fassen. Seine Mutter wollte an jenem 17. August eigentlich nur bis zum Mittag abwarten, ob sich der Zustand des Sohnes bessern würde. Doch dazu, dass sie einen Arzt rufen konnte, kam es nicht mehr.