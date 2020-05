Handel Rewe-Markt in Moers hat die Renovierung abgeschlossen

Moers. Die Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen. Der Rewe-Markt an der Uerdinger Straße in Moers hat wieder geöffnet. Es gibt einige Änderungen.

Der Rewe-Markt an der Uerdinger Straße ist nach gut zwei Monaten Umbau und Modernisierung wiedereröffnet worden. Der offen gestaltete Eingangsbereich, in dem die Türen nach links verlagert worden sind, lässt den Blick in den gesamten renovierten Verkaufsraum zu.

Zum Team von Marktmanagerin Yvonne Kirst gehören jetzt 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zehn sind neu eingestellt worden, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

Der Markt ist heller geworden und größer. Die Lagerräume, die sich früher hinter dem Kühlbereich befanden, hat Rewe nach hinten in den Neubau verlegt. Der so gewonnene Platz wurde dem Ladenlokal zugeschlagen, das nun 1150 Quadratmeter umfasst.

Fertige Salate und frische Snacks werden dort zubereitet und an der Smoothie- sowie an der Salatbar in der Frischeabteilung angeboten. Das Sortiment wurde auf 25.000 Artikel erweitert. Die Verkaufsfläche wird je nach Tageszeit mit natürlichem Licht beleuchtet, und Energiesparende LED erhellen den Markt nach Bedarf.

Wärme, die beim Kühlen entsteht, wird für das Erwärmen des Trinkwassers genutzt. Strom aus Wasserkraft, Wind und Biomasse stellt die Energieversorgung des Marktes sicher, teilt Rewe in der Presseerklärung mit.

Zudem versichert das Unternehmen, man werde künftig mehr regionale Produkte wie Obst und Gemüse, etwa vom Schwafheimer Hofladen Fechner, anbieten. Darüber hinaus gibt es einen Grill. Geöffnet ist von montags bis samstags von 7 bis 22 Uhr.