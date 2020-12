Rund um Moers: Wo gibt’s frische Brötchen über Weihnachten?

Am Niederrhein. Wie lange haben die Bäckereien in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn an den Weihnachtstagen geöffnet? Eine Option gibt es auch an Neujahr.

Eine Tasse Kaffee und dazu frische Brötchen vom Bäcker: Für viele Menschen ein unverzichtbares Morgenritual – auch an Feiertagen. Doch wer über Weihnachten und an Neujahr Brötchen kaufen möchte, stößt an den meisten Bäckereien auf verschlossene Türen. Damit Sie über die Feiertage keine böse Überraschung erleben, haben wir auch in diesem Jahr wieder die Bäckereien in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn in einem großen Überblick zusammengetragen. Ein Geschäft hat sogar am Neujahrstag geöffnet.

So haben die Bäckereien in Moers geöffnet

Die Bäckerei Büsch ist in Moers mit insgesamt acht Geschäften vertreten – sechs davon in Edeka-Filialen. Bis auf das Geschäft am Markt 23 (6.30 Uhr) öffnen an Heiligabend und Silvester alle Bäckereien um 7 Uhr. Gegen 14 Uhr verabschieden sich die Mitarbeiter in den Feierabend. An den beiden Weihnachtstagen und an Neujahr bleiben die Filialen geschlossen.

Die Bäckerei Bolten gibt es gleich viermal in Moers. Die Filialen an der Franz-Haniel-Straße 20c und Baustraße 23 öffnen am 24. Dezember von 6 bis 13 Uhr und an Silvester von 6 bis 14 Uhr. Die Mitarbeiter an der Düsseldorfer Straße 334 starten jeweils eine Stunde später mit dem Verkauf, im Geschäft an der Lintforter Straße 100 gibt es frische Brötchen ab 6.30 Uhr.

Ebenfalls vier Filialen betreibt die Bäckerei Hoenen: Das Geschäft im Edeka-Markt (Uerdinger Str. 39-41) öffnet Heiligabend von 8 bis 15 Uhr und an Silvester von 8 bis 16 Uhr. Die drei anderen Filialen an der Bahnhofstraße 19, der Uerdinger Straße 138 und der Homberger Straße 115 starten jeweils um 6 Uhr und schließen bereits um 13 Uhr. Die Baerler Mühle an der Bismarcker Straße 49b hat exakt die gleichen Öffnungszeiten. Das Geschäft an der Homberger Straße 206 öffnet am 24. Dezember um 5 Uhr und am 31. Dezember um 6 Uhr. Alle sechs Geschäfte bleiben an den Feiertagen geschlossen.

Auch die drei Kamps-Filialen öffnen lediglich an Heiligabend und Silvester. An der Steinstraße 20 und Römerstraße 570 startet der Verkauf um 7 Uhr, an der Hülsdonker Straße 88 um 8 Uhr. Die Geschäfte schließen je nach Standort zwischen 14 und 16 Uhr. Die drei Filialen der Bäckerei Haala-Fortriede an der Römerstraße 404, Scherpenberger Straße 4 und Ziegelstraße 6a-8 öffnen am 24. und 31. Dezember um 5.30 Uhr und schließen um 13 Uhr. In Asberg gibt es Brötchen zudem am zweiten Weihnachtstag zwischen 6.30 und 12 Uhr, in Scherpenberg zwischen 7.30 und 11.30 Uhr.

Die gleichen Öffnungszeiten teilen sich die Bäckerei Nöthen (Bendmannstr. 9) und das Dorf-Café Friesen (Am Jungbornpark 232): Heiligabend und Silvester jeweils zwischen 6 und 13 Uhr. Die Bäckerei Schomaker an der Hülsdonker Straße 53 startet und schließt jeweils eine Stunde später (7 bis 14 Uhr). In der Bäckerei Döbbe (Homberger Str. 1) gibt es Brötchen außerhalb der Feiertage zwischen 6.30 und 13 Uhr, in der Bäckerei Heinrich Stevens (Hülsdonker Str. 29) zwischen 6.30 und 12 Uhr.

Die Bäckerei Malzers ist in Moers mit zwei Filialen vertreten. Das Geschäft an der Klever Straße 47 öffnet Heiligabend von 6.30 bis 14 Uhr und Silvester von 7 bis 16 Uhr, die Filiale an der Uerdinger Straße 55-63 von 7 bis 14 Uhr beziehungsweise 6.30 bis 14 Uhr. Die Bäckerei Schollin (Kampstr. 2) startet am 24. und 31. Dezember jeweils um 7 Uhr. An Heiligabend gibt es bis 14 Uhr, an Silvester bis 15 Uhr frische Brötchen. Die Mitarbeiter der Bäckerei Brinker (Markt 1-3) arbeiten ebenfalls nur am 24. (6 bis 14 Uhr) und 31. Dezember (7 bis 16 Uhr).

Die Bäckerei Middelberg (Von-der-Mark-Str. 94) startet an Heiligabend und Silvester um 8 Uhr und schließt um 12 Uhr beziehungsweise 13.30 Uhr. Zudem gibt es auch am ersten Weihnachtstag für vier Stunden frische Brötchen (8 bis 12 Uhr). Die Bäckerei Ikram an der Bismarckstraße 49D ist sowohl am ersten als auch am zweiten Weihnachtstag geöffnet. Zwischen dem 24. und 26. Dezember sowie an Silvester läuft der Verkauf von 5 bis 21 Uhr.

Das sind die Infos zu den Bäckereien in Kamp-Lintfort

Die Bäckerei Büsch gibt es in Kamp-Lintfort insgesamt fünfmal. Die Mitarbeiter schließen die Filialen an Heiligabend und Silvester an allen Standorten gegen 14 Uhr. Lediglich der Verkaufsstart variiert: Im Real-Markt (Moerser Str. 221) und Edeka (Parkstr. 28) werden die Kunden ab 7 Uhr bedient, an der Bürgermeister-Schmelzing-Str. 85 und Krummensteg 135 bereits um 6 Uhr und an der Moerser Str. 305 um 5 Uhr. Die zwei Filialen der Bäckerei Gerhards an der Eyller Straße 91 und Rundstraße 35 öffnen am 24. Dezember von 5.30 bis 12 Uhr und am 31. Dezember von 5.30 bis 13 Uhr.

Die Bäckerei Holland bleibt an den Feiertagen ebenfalls geschlossen. Die beiden Geschäfte an der Moerser Straße 51 und Wiesenbruchstraße 64 öffnen an Heiligabend und Silvester von 6 bis 12 Uhr. Ähnliche Verkaufszeiten hat auch die Hoenen-Filiale an der Bürgermeister-Schmelzing-Straße 95. Dort gibt es bis 13 Uhr Brötchen. Die Hoenen-Filiale im Netto-Markt (Pestalozzistr. 2) schließt an Silvester um 18 Uhr und an Heiligabend um 14 Uhr.

In der Bäckerei Bolten (Moerser Str. 242) und Schollin (Prinzenstr. 23) startet der Verkauf um 7 Uhr. Am 24. Dezember schließen die Filialen jeweils um 13 Uhr, am 31. Dezember um 14 Uhr. Rund um die Uhr geöffnet hat die Bäckerei Kamps in der Shell-Tankstelle an der Friedrich-Heinrich-Allee 194. Frische Backwaren gibt es sowohl zwischen dem 24. und 26. Dezember als auch an Silvester von 0 bis 24 Uhr. Auch an Neujahr hat die Bäckerei durchgängig geöffnet.

Hier gibt es in Neukirchen-Vluyn und Umgebung Brötchen

Die Bäckerei Nöthen betreibt in Neukirchen-Vluyn drei Filialen. Alle drei Geschäfte schließen an Heiligabend und Silvester bereits um 13 Uhr. Die Filiale am Vluyner Platz 1 öffnet jeweils um 8 Uhr, die Bäckerei an der Inneboltstraße 99 um 7 Uhr und das Geschäft an der Geldernsche Straße 412 schon um 6 Uhr. Auch im Café Nacke (Falkenstr. 2) und in der Bäckerei Schomaker (Weserstr. 11) ist um 13 Uhr Schluss. Beide Geschäfte öffnen am 24. und 31. Dezember um 7 Uhr.

Die Bäckereien Hoenen und Büsch sind in Neukirchen-Vluyn jeweils zweimal vertreten. Die beiden Hoenen-Filialen öffnen an Heiligabend und Silvester jeweils von 5.30 bis 13 Uhr, die Büsch-Filiale im Edeka (Mozartstr. 9) von 7 bis 14 Uhr. Die Filiale an der Niederrheinallee 347 startet bereits um 6 Uhr. Die Mitarbeiter der Bäckerei Sonderkamp (Hochstr. 20) arbeiten ebenfalls nur außerhalb der Feiertage zwischen 6 und 13 Uhr, die Mitarbeiter der Bäckerei Benter (Niederrheinallee 183) von 6 bis 14 Uhr.

Wir übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Übersicht. Falls Ihnen Bäckereien auffallen, die in der Übersicht fehlen, kontaktieren Sie uns doch bitte per Mail an: hod@nrz.de.