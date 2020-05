Schlosstheater Moers streckt Online-Spielplan bis Ende Mai

Moers. Das Schlosstheater Moers bietet viele Online-Veranstaltungen, aber auch ein Bühnenstück an. Je für eine Person oder einen Haushalt mit Maske.

Bis zum 30. Mai dürfen die Theater in Nordrhein-Westfalen für reguläre Aufführungen nicht öffnen. Von daher setzt das Schloss-Theater seinen Online-Spielplan bis Ende Mai fort. Das Theater arbeitet stetig weiter an diesem Angebot sowie an kreativen Lösungen, auch analoge Formate anzubieten, die die Schutzmaßnahmen einhalten – in der Hoffnung, im Juni wieder „richtig“ spielen zu können. https://www.nrz.de/staedte/moers-und-umland/theater-besucht-die-nischerianer-des-moerser-wallzentrums-id228981465.html

Eine „echte“ Premiere ist jedoch im Programm: Die Szenische Lesung von „Die Glasglocke“ von Silvia Plath im Studio des Schlosstheaters. Wie gehabt jedoch für je eine Person oder einen Haushalt und mit Maske.

Hier das Mai-Programm, zu sehen auf www.schlosstheater-moers.de und auf der Facebookseite: Donnerstag, 14. Mai, ab 18 Uhr und für 24 Stunden: Der Zauberberg von Thomas Mann in der Regie von Rabea Kiel aus der Spielzeit 2011/2012 (mit Live-Chat mit dem Ensemble).

Sonntag, 17. Mai, 18 Uhr, für 24 Stunden: Online-Premiere von Georg Büchner in der Regie von Ulrich Greb.

Mittwoch, 20. Mai, ab 16 Uhr, Premiere von Die Glasglocke von Silvia Plath von und mit Larissa Bischoff und Lena Entezami, live im Studio des Schlosstheaters, Anmeldungen unter: info@schlosstheater-moers.de, mit Maskenpflicht, für je eine Person beziehungsweise einen Haushalt und auf Spendenbasis.

Donnerstag, 22. Mai, 16 Uhr: Die Glasglocke von Silvia Plath, Live im Studio

Samstag, 23., und Sonntag, 24. Mai, 18 Uhr: Twin Speaks, ein Telegram-Krimi von der Gruppe vorschlag:hammer.

Mittwoch 27. Mai, ab 16 Uhr: Die Glasglocke von Silvia Plath, Live im Studio.

Donnerstag, 28. Mai, 18 Uhr und für 24 Stunden: Biedermann und die Brandstifter in der Regie von Ulrich Greb aus der Spielzeit 2015/2016 auf www.schlosstheater-moers.de und auf der Facebookseite (mit Live-Chat mit dem Ensemble).

Kindertheatertag: Sonntag, 31. Mai, 15 Uhr und für 24 Stunden: Nur ein Tag von Martin Baltscheit in der Regie von Ulrich Greb, ein Kinderstück, zu sehen auf www.schlosstheater-moers.de und auf der Facebookseite.

Weitere Informationen: https://www.schlosstheater-moers.de