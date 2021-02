Schnee-Chaos in Moers und Umgebung: Straßen bald geräumt

Moers/Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn. Vom Schnee ungeräumte Straßen sorgen in Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort für Ärger und Verletzungsgefahr. Damit soll bald Schluss sein.

Eigentlich wollte Hans-Jürgen Adamczak nur die große Ampelkreuzung Prinzenstraße/B510 in Kamp-Lintfort überqueren. Gerade war der 79-Jährige auf der Verkehrsinsel in der Mitte der Kreuzung, als er nicht mehr weiter kam: ein großer Schneeberg, der bei Räumungsarbeiten an den Rand gepflügt wurde, versperrt ihm den Weg. Da die Ampel rot bleibt und es keinen Knopf gibt, sitzt er fest. Als gerade kein Auto kommt, macht Adamczak mutig einen großen Schritt über den Hügel, tritt dahinter auf eine angetaute Stelle, rutscht weg und stürzt.

„Dann lag ich da auf der Straße, so lang wie ich bin - 1,86 Meter. Mir ist sogar der Hut weggeflogen“, schildert der Kamp-Lintforter. Ein Glück, dass er seine Tochter dabei hatte. Alleine wäre er wohl kaum noch hoch gekommen. Gut auch, dass in dem Moment kein Auto gekommen ist. Noch schlimmer war nur kurze Zeit später sein zweiter Sturz an diesem Tag, nur ein kleines Stück weiter. An einer vereisten Kante zwischen Rad- und Fußgängerweg ist er abgerutscht und in den Schneematsch gefallen: „Gott sei Dank ist mir nichts passiert. Ich hatte Angst, mir etwas gebrochen zu haben.“ Anlass genug für Adamczak, seinen Unmut kundzutun: „Es kann doch nicht sein, dass ich als Bürger den Bürgersteig nicht mehr benutzen kann.“

Bürger und Vermieter müssen Gehwege von Schnee befreien

Für die beiden Stellen an der B510, an denen Hans-Jürgen Adamczak verunglückt ist, liegt die Verantwortung beim Landesbetrieb, weiß Bernhard Lefharth, Leiter des Servicebetriebs ASK in Kamp-Lintfort: „Die Straßen der Kategorie 1 also Hauptverkehrsstraßen, Schul- und Gewerbewegen haben wir vollständig bearbeitet.“ Auch die Straßen in Wohngebieten - also der Kategorie 2 - seien wieder vollständig befahrbar. Nun werden kleinere verkehrsberuhigte Bereiche angegangen, die bis Anfang nächster Woche fertig sein sollen.

Dass der Schnee an den Bordstein gepflügt wird, ist gängige Praxis und so auch vorgesehen, schildert Lefharth: „Für die Befreiung des Gehweges von Schnee sind dann die Bürger zuständig. Oder eben der Vermieter.“ Wenn letztere ihre Pflichten nicht erfüllen und Mieter sich beschweren, tritt der ASK an die Wohnungsbaugesellschaften heran.

Wintereinbruch in Moers- Die Schnee-Bilder vom Sonntag Wintereinbruch in Moers- Die Schnee-Bilder vom Sonntag Der Schnee liegt am Sonntag, den 07.02.2021, überall in Moers. Es besteht eine Warnung vor starkem Schneefall. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

In den letzten Tagen war das immer häufiger der Fall. Ärger gibt es vor allem mit der Gesellschaft Vivawest. Einer der Leidtragenden ist Manfred Wegener. Bei ihm auf der Sophiastraße sei alles zugeschneit und der Vermieter unternimmt nichts, trotz mehrfachen Anrufen: „Wir kommen nicht mehr zu unserer Mülltonne .“ In dem 31-Parteien-Haus wohnen fast nur ältere Menschen. „Mit dem Rollator kommt man da nicht durch. Es ist zwecklos“, bedauert der 76-Jährige.

Ähnlich niedergeschlagen ist Hartmut Muschner. Auf der Lessingstraße in Kamp-Lintfort gebe es ebenfalls „Riesenprobleme“ mit der Wohnungsgesellschaft. Seit Montag kann er seine Garage nicht mehr öffnen, obwohl der Hof eigentlich von Schnee befreit wurde. Dabei wurde aber der Schnee von den anderen Garagen nur immer weiter geschoben. Seine ist nun die einzige, die noch zugeschneit ist. Dadurch kommt er nicht mehr an sein Auto, was in der Garage steht. „Darauf bin ich als Schmerzpatient mit Behinderung aber angewiesen. Am Montag habe ich einen wichtigen Arzttermin verpasst.“ Auf seine Anrufe gibt es von Vivawest keine Antwort.

Auf die Anfrage unserer Redaktion schon. Das Unternehmen entschuldigt sich bei den Mietern für die Unannehmlichkeiten und versichert: „In der Sophiastraße und Lessingstraße werden ab morgen für die Mieter zufriedenstellende Lösungen gefunden werden. In unseren weiteren Quartieren in Kamp-Lintfort wird der Winterdienst ab morgen ebenfalls ordnungsgemäß erfüllt.“

In Moers und Neukirchen-Vluyn wird der Schnee auf den Straßen weniger

Auch in Moers ist noch nicht alles frei. „Es ist schließlich Winter“, sagt Enni-Pressesprecher Herbert Hornung, „wir fahren, streuen und räumen aber ständig weiter.“ Auch Handkolonnen seien im Einsatz um städtische Gehwege zu befreien. Die Hauptstraßen seien nun weitestgehend frei. Die Nebenstraßen sollen am Freitag einmal alle durchfahren worden sein. Da aber das Salz knapp wird, wurde dort seit Dienstag nur Split als „abstumpfendes Mittel“ benutzt. Heißt: Ganz frei werden die Nebenstraßen dann auch noch nicht. Dafür braucht es weiterhin Geduld.

Viel Salz ist auch auf die Straßen in Neukirchen-Vluyn gestreut worden - 90 Tonnen alleine seit Sonntag. Das berichtet Sabrina Daubenspeck von der Stadt: „Die Hauptverkehrsstraßen sehen gut aus und sind frei. Auf Nebenstraßen und Wirtschaftswegen dauert es noch.“ Dort empfiehlt sie, besonders vorsichtig zu sein. Außerdem appelliert sie an die Bürger, ihrer Pflicht nachzugehen, Bürgersteige zu befreien. Dabei ist es wichtig, dass kein Salz verwendet werden darf, sondern nur Split oder Sand.