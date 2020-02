Schulen gewinnen in Neukirchen-Vluyn Knete für die Fete

Für Dominik, Hedda, Jantje, Lou und ihre Mitschüler war am Donnerstag ein besonderer Tag. Die Sparkasse am Niederrhein lud die jungen Filmemacher in den Heinrich-Goldberg-Saal der Neukirchener Sparkassenfiliale ein. Die Preisverleihung für den Videowettbewerb „Knete für die Fete“ stand an. Das Konzept ist einfach: Schüler der Abschlussjahrgänge können Geld für ihre Abschlussfeier gewinnen.

Die Schülerteams drehen Videos. Abenteuerliche Schulerlebnisse, Lehrermarotten oder humorige Abschlussmottos – alles kann filmisch thematisiert werden. Online stimmen die Zuschauer für ihren Videofavoriten ab. Die Zuschauerstimmen werden mit den Jurystimmen zusammengerechnet. In diesem Jahr bestand die Jury aus dem Künstler Markus Grimm, Manuel Kutz (Map-Festival), Christian Schürmann (Freefall-Festival), Verena Witthaus (Zero-Kommunikation), Mark Bochnig-Mathieu (Kinder- und Jugendbüro) und Sparkassenchef Giovanni Malaponti.

Der Gewinner kommt aus Xanten

Dass die Entscheidung der Jury ob der großen Kreativität der Schüler nicht leicht fiel, wurde bei der Filmvorführung deutlich. So zeigten die Schüler des Amplonius-Gymnasiums in Rheinberg, wie es wäre, wenn die Schüler ihre Abi-Kasse verzocken. Im Clip des Moerser Gymnasiums Adolfinum suchen Gauner die Schule heim: Betrüger der Firma „Mach dich reich“ stehlen die für die Abschlussfete zurückgelegte Geldkassette. Aber M und M – die Lehrerinnen Miriam Milde und Regine Meyering – überlisten die Gauner mithilfe des Girohelden. Dem Geld auf der Spur ist auch der Dieb im Video der Mädchenrealschule Marienschule Xanten. Er entreißt einer Frau die Handtasche und flieht in die Marienschule. Der Dieb wird von den Mädchen auf dem Schulhof gestoppt.

Märchenhafter ging es im Julius-Stursberg-Gymnasium (JSG) zu: Prinzessin Sparkasse trifft auf Julius Stursberg. Als die Prinzessin entführt wird, bricht Julius hoch zu Ross auf, um sie zu retten. Er kämpft gegen Ninjas, befreit die Prinzessin und gründet mit ihr eine Sparkasse. Malaponti freute sich über die Resonanz auf die vier Videos: „25.000 Mal wurden die Kurzfilme bei YouTube angeschaut.“ Nach so viel Spannung lüftete die Jury das Geheimnis: Einen Drittplatzierten gab es nicht. Den mit jeweils 750 Euro dotierten zweiten Platz gewannen das Adolfinum und das JSG.

Mit 1581 Stimmen vorne und damit auf dem ersten Platz lagen die Schülerinnen der Marienschule. „Die Botschaft von Frauen mit Courage hat uns überzeugt“, sagte Jurymitglied Kutz. Dabei lief beim Dreh nicht alles glatt, erzählte Schülerin Hedda: „Ein Zivilpolizist hat unseren Schauspieler, der den Dieb spielte, zu Boden gedrückt.“ Aber: Ende gut, alles gut. Die Marienschülerinnen können mit den gewonnen 1000 Euro ihre Abschlussfete entspannt planen – DJ, Fotograf und Partyort im Schützenhaus Vinn sind vorgemerkt.