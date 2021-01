Schulplattformen betroffen: Wieder Hackerangriff auf KRZN

Kamp-Lintfort. Wie schon im Dezember gab es Angriffe beim KRZN, die vor allem die Schulplattformen betrafen. Das Problem sei schnell behoben worden.

Das Problem gab es kurz vor Weihnachten schon einmal: Das KRZN musste am Dienstag gegen 9 Uhr erneut auf eine sogenannte Denial-of-Service-Attacke reagieren. Dabei werden von krimineller Seite über ein Bot-Netz so viele Zugriffe auf bestimmte Dienste gestartet, dass diese überlastet wurden und in der Folge nicht mehr oder nur schlecht erreichbar waren.

Keine Eingrenzung möglich

Betroffen waren am Dienstag vor allem die Schülerplattformen Moodle und Logineo. Das sei in Zeiten des Distanzunterrichts sehr unglücklich, hieß es aus der Pressestelle des KRZN, sei aber in sehr kurzer Zeit wieder behoben worden. Es sei nicht zu länger andauernden Ausfällen gekommen. In Zusammenarbeit mit der Telekom seien entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen worden. Es sei derzeit nicht möglich einzugrenzen, wo Schüler im Kreis besonders betroffen waren.

Weitere Angriffe sind nicht gänzlich auszuschließen

Schon im Dezember räumte man beim KRZN ein, dass solche Angriffe nicht gänzlich auszuschießen seien. Wichtig sei, darauf vorbereitet zu sein. Die Systeme des KRZN erkennen solche Angriffe automatisch, hieß es, und blockieren die Vielzahl der Zugriffe nach kurzer Zeit. Das scheint am Dienstag auch geklappt zu haben.