"Sehr beschäftigt hat mich ein schlimmer Unfall in Moers"

Im Zuge der Serie "Das war mein Corona-Jahr" berichtet Jonas Schwarz aus Moers über die letzten Monate. Er arbeitet bei der Polizei.

Moers. „In der Tat hat kein Thema unser Leben so bestimmt wie die Corona-Pandemie, das gilt beruflich und in Teilen privat. Auch wir bei der Polizei haben uns von heute auf morgen darauf einstellen müssen.

Natürlich ist der Umgang mit ansteckenden Krankheiten bekannt, beispielsweise mit der Grippe. Aber Corona – das war für alle eine neue Situation. Damit meine ich nicht nur die Verhaltens- und Hygieneregeln. Es gab ja alle paar Tage Änderungen der Schutzverordnungen, immer wieder mussten wir uns auf neue gesetzliche Regelungen einstellen, uns darüber auf dem Laufenden halten, was erlaubt war und was nicht. Da war eine Menge Eigeninitiative gefragt, auch Flexibilität. Hinzu kommt, dass Kolleginnen und Kollegen erkrankten oder in Quarantäne mussten und wir spontan auf die Ausfälle reagieren mussten. Ich finde, dass uns der Umgang mit der Pandemie auf der Moerser Wache recht gut gelungen ist und wir das Beste daraus gemacht haben.

Ab und zu werde ich im Innendienst eingesetzt, dazu betreue ich in Moers unsere Azubis, für sie bin ich eine Art Tutor, der sie mit der Praxis der Polizeiarbeit vertraut macht. Hauptsächlich aber bin ich mit dem Wagen im Streifendienst unterwegs. Natürlich gab es da Einsätze, weil mancher mit den Corona-Einschränkungen nicht umgehen wollte. In einigen Fällen haben sich Leute über Nachbarn beschwert. Aber auch in dieser Hinsicht sehe ich die letzten Monate insgesamt positiv. Die meisten Bürger achten ja die Regeln, und ich habe es immer wieder erlebt, dass Unsicherheiten einen Anruf bei der Polizei auslösen. Ein ruhiges Gespräch mit dem Hinweis, das Miteinander nicht zu vergessen, löst meist das Problem.

Sehr beschäftigt hat mich in diesem Jahr ein schlimmer Unfall in Moers, nicht nur weil ein Mann dabei gestorben ist. Zum ersten Mal fiel mir die Aufgabe zu, die Todesnachricht zu überbringen. Ich war derjenige, der die Ehefrau nachts aus dem Bett klingeln und ihr sagen musste, dass ihr Mann nicht mehr nach Hause kommt. Sicher, ich bin auf solche Situationen in einem Seminar der Polizeiseelsorge vorbereitet worden. Trotzdem ist es schwierig und mir das sehr nahe gegangen – und ehrlich, es geht mir bis heute nahe.

Bedauerlich für mich privat ist, dass mir das Virus bei meinem Sport so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich betreibe Crossfit, das ist ein funktionales Krafttraining. Normalerweise mache ich das an sechs bis sieben Tagen pro Woche. Zuerst wurde das Training eingeschränkt, dann ging es gar nicht mehr und auch der Wettkampf, an dem ich teilnehmen wollte, wurde abgesagt. Keine Frage, viele haben in diesem Jahr härtere Schläge erlitten. Aber für jemanden wie mich, für den der Sport so zum Alltag gehört, war das echt einschneidend.“

<< Jonas Schwarz ist Polizeikommissar, seine Dienststelle ist die Wache in Moers. Der 26-Jährige ist seit 2014 bei der Polizei und lebt mit seiner Partnerin zusammen. >>