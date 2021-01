Seniorin aus Moers wird Opfer von dreisten Telefon-Betrügern

Moers Die Betrüger gaukelten der Frau eine Geschichte über ihren Sohn vor. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen auf die Täterin.

Eine 82-jährige Frau aus Moers ist am vergangenen Freitag Opfer eines Betrugs geworden. Das berichtet die Polizei im Kreis Wesel am Montag.

Danach gaukelten Telefonbetrüger der Frau vor, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe und sich in Haft befände. Gegen eine Kautionszahlung würde er wieder freigelassen werden Gegen 16 Uhr am Freitag übergab die Seniorin an der Dessauer Straße einen hohen, vierstelligen Bargeldbetrag an eine Unbekannte.

Polizei: Im Notfall die 110 anrufen

Die Beschreibung der unbekannten Frau: Etwa 155 cm groß, hellbraune Haut, dunkle Haare, schlanke Figur. Die Frau trug eine rote Jacke und eine blaue Jeans. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Telefon: 02841 / 1710. Wie die Polizei weiter mitteilt, gab es bei einer weiteren Seniorin in Moers am Freitag einen ähnlichen Anruf. Die Betroffene Haber aber sofort aufgelegt.

Die Polizei warnt: Die Ganoven sind immer sehr einfallsreich und schmücken ihre angeblichen Geschichten aus. Dabei versuchen sie immer, "vorübergehend" Wertgegenstände und Bargeld zur "Überprüfung" ausgehändigt zu bekommen oder erfinden Geschichten, in denen eine Kaution oder Zahlung für ein Kind oder Enkel unbedingt und geheim erfolgen muss. Die Betrüger haben dabei immer wieder Seniorinnen und Senioren im Visier, um ihre Betrugsmasche zu versuchen. Betroffene sollten immer skeptisch bleiben und im Notfall die 110 anrufen.