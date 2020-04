So planen die Kirchen in Moers den Neustart in Corona-Zeiten

Moers. Zum ersten Mal seit den Corona-Regelungen gibt es in Moers an diesem Wochenende wieder Präsenzgottesdienste. Andere Gemeinden wollen noch warten.

In der Coronakrise wagt die katholische Kirchengemeinde St. Martinus in Moers den Neustart. Zum ersten Mal seit den Corona-Regelungen gibt es an diesem Wochenende wieder Präsenzgottesdienste.

Wie die Kirchengemeinde auf ihrer Internetseite mitteilt, finden insgesamt sechs Gottesdienste statt – allerdings unter strengen Vorgaben. Zum Beispiel werden am Eingang die Hände desinfiziert, Teams achten in den Kirchen darauf, dass die Gläubigen einen Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten.

Die Plätze in den Kirchen werden den Teilnehmenden zugewiesen. Wenn die jeweils maximale Personenzahl für einen Gottesdienst erreicht ist, werden keine weiteren Personen mehr zugelassen. Die Kirchen sind jeweils 30 Minuten vor Beginn der Gottesdienste geöffnet. Wörtlich heißt es auf der Internetseite: „Menschen aus den Risikogruppen raten wir von der Mitfeier des Gottesdienstes ab!“

Die katholische Nachbargemeinde St. Josef Moers und die Gemeinden im evangelischen Kirchenkreis wollen dagegen noch warten, bis sie wieder Präsenzgottesdienste anbieten.

Für den Neustart gibt es schon einen Termin

Superintendent Wolfram Syben und Dechant Herbert Werth teilten am Donnerstag bei einem gemeinsamen Pressetermin mit, es sei das Ziel, zu Pfingsten wieder Gottesdienste mit Besucherinnen und Besuchern in den Kirchen anzubieten – vorausgesetzt, die Corona-Lage verschärft sich nicht erneut.

Bei einer Besprechung am Montag mit 24 der 25 Gemeinden des evangelischen Kirchenkreises Moers habe der Bethanien-Lungenspezialist Dr. Thomas Voshaar eine Risikoeinschätzung abgegeben, berichtete Syben. Das sei „eindrücklich und belastend“ gewesen. Ein besonderes Thema sei wegen des Infektionsrisikos auch das Singen der Gottesdienst-Teilnehmenden und der Chöre gewesen. Syben: „Wir werden schweren Herzens noch warten, bis wir wieder Präsenzgottesdienste anbieten.“ Dazu habe ein Teil der Gemeinden entschieden, die Konfirmationen auf den Herbst zu verlegen, der andere Teil der Gemeinde habe die Feiern auf das kommende Jahr verschoben.

Herbert Werth sprach für die katholische Gemeinde St. Josef von einem „Leben in Spannung“. Es habe zwar zunächst Planungen für kurzfristige Gottesdienste mit 50 – 60 Teilnehmenden gegeben, doch man wolle noch einige Wochen warten. Als problematisch sieht Werth unter anderem die Eucharistiefeier und Corona-Vorgaben.

Generell gilt laut Werth: „Der Schutz der Menschen hat höchste Priorität.“ Bei der Erstkommunion will die Gemeinde St. Josef nach den Sommerferien auf die Eltern der betreffenden Kinder zugehen, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Online-Formate haben eine Zukunft

Syben und Werth wiesen darauf hin, dass viele der in den vergangenen Wochen so erfolgreichen Online-Formate auch in den kommenden Wochen abrufbar sind. Die positiven Erfahrungen mit den Formaten sollen auch in Nach-Corona-Zeiten eine Rolle spielen.

>>Die Termine für St. Martinus

In der katholischen Gemeinde St. Martinus Moers finden wieder Präsenzgottesdienste statt.

Diese Termine gibt die Gemeinde auf ihrer Internetseite an (maximale Personalzahl in Klammern): Sa., 17, St. Lucia (30), Gärtnerstr. 29, Sa.; 18.30, St. Konrad (34), Homberger Str. 344; So., 09.30, St. Barbara (50), Donaustr. 120; So., 10, St. Martinus, Repelen (70), Leuschnerstr. 25; So., 11, St. Marien (50), Königsberger Str. 102; So., 11.15, St. Ida (98), Eicker Grund 102.