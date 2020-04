So treten Künstler aus Dinslaken, Voerde, Hünxe trotzdem auf

Keine Veranstaltungen in den Sälen, dafür aber jede Menge Aktionen vor laufender Webcam. Die Kultur in Dinslaken, Voerde und Hünxe ist durch die Coronakrise nicht in einen völligen Dornröschenschlaf gefallen. Und deshalb gibt es hier, an der Stelle der üblichen Veranstaltungshinweise fürs Wochenende, ein paar Tipps fürs heimische Tablet.

So ein Theater!

Während in der Schneiderei der Burghofbühne Dinslaken Virginie Kaphengst aus Fundusstoffen kostenlose, provisorische Atemschutzmasken für Institutionen aus den Bereichen Pflege, Betreuung, Gesundheit etc. im Kreis Wesel näht (bei Interesse E-Mail an blank@burghofbuehne-dinslaken.de), drehen Schauspieler, Regisseure etc. kleine Clips für den Facebook-Account des Landestheaters. Ein Schmankerl: Boris C. Motzki, der Anfang des Jahres den „Tartuffe“ von Molière inszenierte, beweist Textsicherheit – und sein Talent als Stimmenimitator.

Hier spielt die Musik!

Youtube ist auch eine wahre Fundgrube für Musikalisches. Juri Dadiani kennt man hier in der Region als Teil des Klavier-Duos Una Corda und als Chorleiter des Volks-Chores Dinslaken und nun auch des Frauenchors Spellen. Wer ihn aber einmal in der ganzen Bandbreite seines Könnens erleben möchte, sollte sich unbedingt einmal auf Youtube die Aufzeichnung der Uraufführung von Juri Dadianis „Jazz Mass – Missa Sacratissimi cordis Jesu“ vom 3. September 2016 in der Laeiszhalle Hamburg für Chor, vier Solisten und Orchester ansehen und anhören.

Cesare Siglarski trifft man sonst gerne in der Neustraße in Dinslaken. Dort spielt der Straßenmusiker mit dem charakteristischen Hut häufig Gitarre. Oder er organisiert Konzerte für junge Talente – etwa die Acoustic Lounge am Tenderingssee oder die Konzerte mit Profis in der Weinbar der Neutor-Galerie.

Nun macht er digitale Straßenmusik – auf seiner Facebook-Seite „Cesare Acoustic“. Jeden Nachmittag ist er dort zu sehen – zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Also: einfach mal reinschauen, die Küchenkonzerte sind auch nachträglich zu sehen. Wie bei Straßenmusik üblich, kann gespendet werden – über Paypal oder Überweisung. Die Kontonummern gibt es bei Cesare Siglarski.

Auch Kordula Völker veranstaltet jeden Tag zwischen 17.45 bis 18.15 Uhr Konzerte zum Mitsingen und Mitspielen auf ihrer Facebook-Seite „Die Wortfinderin“. Die Texte und Noten kann man sich von ihrer Homepage herunterladen – es handelt sich aber meist um Lieder, die jeder kennt.

Da schau her!

Die „Kunstbügel“-Ausstellung des Kulturkreises Dinslaken in Xanten musste wegen der Coronakrise vorzeitig abgebrochen werden. Dafür gibt es jetzt hier eine Fotostrecke auf. .

Reden wir drüber!

Vom Film zum Podcast: Das bieten gleich zwei bekannte Dinslakener an. Vincent Hahnen (der junge Börne aus dem Tatort Münster) und Clara Gorjup bewegen sich seit fast zwei Wochen „Zwischen Niveau und Wahnsinn“. Eine feste Uhrzeit gibt es für den Podcast der beiden OHG-Schüler nicht, aber man findet ihre rund 20-minütigen Beiträge mit aktuellen Themen auf Streaming-Plattformen wie Spotify, anchor oder Google Podcasts. „Ob Film- und Serientipps für öde Tage Zuhause oder ein Interview mit einer Corona-Betroffenen aus Dinslaken: Bei uns soll kein Thema unbehandelt bleiben und so kreieren wir ein wild gemischtes Unterhaltungsprogramm für jung und alt“, versprechen die beiden.

Wie gehen diejenigen mit der Coronkrise und dem Kontaktverbot um, die eigentlich von und mit der Öffentlichkeit leben? Adnan Köse sucht interessierte Gastronomen und andere Betroffene, um mit ihnen ein Format auf seinem eigenen Podcast-Kanal aufzubauen. Kontakt: info@adnankoese.de.

Komm, rate mit!

Der Comedian und Moderator Tim Perkovic bittet am Freitag, 3. April, um 20.15 Uhr, auf der Facebook-Seite „Fragemann & Söhne“ zum großen „Herr der Ringe“-Online-Quiz. Wer mitraten möchte, kann sich anmelden über Facebook anmelden – und die Antworten als Nachricht schicken. Auch einfach nur zuschauen ist möglich. Auch am Freitag, 3. April, um 18 Uhr, bietet Perkovic zudem den Online-Workshop „Fit für die Bühne“ an.