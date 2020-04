Stadt Moers ahndet 18 Verstöße gegen Corona-Regelungen

Der Freizeitpark in Moers, hier ein Archivbild, war einer der Schwerpunkte, an dem Verstöße gegen die Corona-Regelungen festgestellt wurden.

Moers. In Moers hat es übers Osterwochenende Verstöße gegen die Corona-Regelungen gegeben. In einem Fall wird ein Imbissbesitzer zur Kasse gebeten.

Über das Osterwochenende hat der Ordnungsdienst der Stadt Moers 18 Verstöße gegen die Corona-Regelungen festgestellt. Das erklärte Stadtpressesprecher Klaus Janczyk am Dienstag auf NRZ-Anfrage.

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, gelten zurzeit Einschränkungen in viele öffentlichen Bereichen. In Moers hat es in den vergangenen Tagen 17 Fälle gegeben, bei denen der Ordnungsdienst Gruppen mit mehr als zwei Personen angetroffen hat. Die fälligen Bußgelder liegen hier bei 200 Euro je Person. In einem Fall habe es ein Imbissbesitzer zugelassen, dass ein Gast im Imbiss gegessen habe. Hier werde ein Verfahren eingeleitet. Schwerpunkte der Verstöße seien der Freizeitpark und der Schwafheimer See gewesen.