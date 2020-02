Stadt Moers sucht Helferinnen und Helfer für Tummelferien

Moers. In Moers sucht die Stadtverwaltung Helferinnen und Helfer für die diesjährigen Tummelferien. Es gibt an insgesamt fünf Standorten was zu tun.

Für die Tummelferien in Moers (vom 29. Juni bis 15. Juli) sucht die Stadt Helferinnen und Helfer. Wer Teil eines der Teams werden möchte, kann sich ab sofort bewerben. Mitarbeiten können junge Frauen und Männer ab 16 Jahren. Wichtigste Voraussetzung: Spaß an der Arbeit mit Kindern. Die weiteren Grundlagen werden in Vorbereitungsseminaren vermittelt.

An fünf Standorten können insgesamt 850 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren abwechslungsreiche Ferien verbringen. Für die Mitarbeit erhalten die Betreuer eine Aufwandsentschädigung.

Bewerben kann man sich für die Spielpunkte Repelen, Meerbeck, Asberg und Innenstadt (Open-Air-Spielpunkt im Freizeitpark). Kontakt: Repelen: Offene Einrichtung ReKi, 02841/88 09 947, esra.guenesen@moers.de. Meerbeck: Offene Einrichtung Römerstraße, 02841/50 59 91, oefk.roemerstrasse@moers.de. Asberg: Offene Einrichtung Asbär, 02841 / 53 65 33, asbaer@awo-kv-wesel.de. Innenstadt: Kinder- und Jugendbüro, 02841 / 201-834, tummelferien-innenstadt@moers.de