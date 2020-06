Stadt Neukirchen-Vluyn sucht nach Lösung für Ferienspiele

Neukirchen-Vluyn. In welcher Form in diesem Jahr die Ferienspiele in Neukirchen-Vluyn stattfinden können, ist immer noch unklar. Das JZ Klingerhuf hat ein Angebot.

Die Zeit bis zum Start der Sommerferien ist nicht mehr lang. Und damit kommt die Frage nach der Ferienbetreuung der Kinder wieder verstärkt in den Fokus. Noch kann die Stadt allerdings keine Auskunft darüber geben, in welcher Form die Ferienspiele in diesem Jahr stattfinden können.

„Die neuen Rahmenbedingungen möglicher Ferienspiele, wie beispielsweise die Ermöglichung von Busfahrten, haben die Planungen beeinflusst“, hieß es vonseiten der Stadtverwaltung am Freitag auf NRZ-Anfrage. Die Stadt stehe weiterhin im engen Austausch mit dem Treff 55 zur möglichen Ausgestaltung der Ferienangebote, heißt es weiter. „Diese müssen in Abhängigkeit der Aufgaben in den Schulen geplant werden“, sagt Stadtsprecherin Sabrina Daubenspeck.

Und damit ist der Verwaltung am besagten Tag offenbar eine neue Facette der Angelegenheit ins Haus geflattert: der Offene Ganztag. Der soll auch wieder starten. Womöglich könne es hier zu personellen Kapazitätsproblemen kommen.

Mit Blick auf die Öffnung der Grundschulen sei die Stadt im Gespräch mit den Verantwortlichen, sagt Daubenspeck. „Wichtig ist vor allem die Einhaltung der Klassenverbände ohne Durchmischung“, und wichtig seien die gestaffelten Anfangs- und Pausenzeiten, sagt sie. „Die allgemeinen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen sind seit der Rückkehr der vierten Klassen erprobt und funktionieren gut, darauf kann jetzt aufgebaut werden“, heißt es weiter.

Derweil hat das Jugendzentrum Klingerhuf in den sozialen Netzwerken sein Angebot zu den Sommerferienspielen mitgeteilt. Die Betreuung findet demnach von montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr statt. Die Kinder erwarte ein buntes Programm unter Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften. Weil das Jugendzentrum möglichst vielen Kindern die Möglichkeit zur Teilnahme bieten möchte, sei eine verbindliche Anmeldung für eine Woche pro Kind möglich. Anmeldemöglichkeiten sind nach Ferienwochen aufgeteilt. Infos /Anmeldung: 02845/392-5530 oder per Mail: jzklingerhuf@neukirchener.de