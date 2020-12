Student aus Moers: Mein Jahr nach der Rückkehr aus Wuhan

Moers Daniel Wetstein aus Moers musste wegen Corona abrupt aus China ausreisen. Auch danach war sein Weg im Jahr 2020 sehr ereignisreich.

Eigentlich lief der Start ins Jahr 2020 für Daniel Wetstein aus Moers nach Plan. Der damals noch 18-Jährige erhielt nach seinem Abitur vom Konfuzius-Institut ein Stipendium für ein Semester, um in Wuhan seine Leidenschaft für die asiatischen Sprachen zu vertiefen. Während einer Rundreise im Januar befand er sich gerade mit einigen Freunden in einer Ferienwohnung in Peking, als er die erschreckende Neuigkeit in den Nachrichten las: Wuhan ist abgesperrt.

„Das war für uns alle ein großer Schock, auch wenn es vorher schon Gerüchte gab, dass eine Krankheit um geht. Ich wusste erst nicht, was ich machen sollte. Ich hätte auch bei Freunden im Haus bleiben können, um das chinesische Neujahrsfest zu feiern, habe aber mit dem Institut zusammen beschlossen, dass es besser ist, zurückzukehren“, skizziert Wetstein seine erste Reaktion.

So hat der Asberger am 23. Januar die Rückreise über Paris angetreten. Dabei trug er permanent eine Mund-Nasenbedeckung, lange bevor dies zur Pflicht wurde. Im Flieger nach Düsseldorf war Wetstein damit allein und wurde auch dementsprechend behandelt: „Ein Passagier hat mich angesprochen, ob ich nicht aus China kommen würde. Als ich am Flughafen in Düsseldorf von meinen Eltern empfangen wurde, meinte mein Vater direkt: ‚Nimm besser mal die Maske ab. Die Leute gucken schon alle.‘ Es ist schon surreal, dass diese Situation, die mittlerweile zum Alltag in Deutschland gehört, am Anfang des Jahres noch so außergewöhnlich war.“

Daniel Wetstein hofft, dass er eines Tages nach Wuhan zurückkehren kann

Zurück in Deutschland musste „der Junge, der aus Wuhan kam“, wie Daniel Wetstein im Scherz von seinen Freunden genannt wurde, nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt zunächst zwei Wochen zu Hause bleiben, obwohl er keinerlei Symptome aufwies. Sein Semester konnte er dennoch zu Ende bringen, da es bis Mai in Form von Online-Seminaren fortgeführt wurde.

Anschließend suchte er sich einen Teilzeitjob, bis er im späten Oktober für einen Studienplatz an der Uni Duisburg-Essen zugelassen wurde. Dort hat er sich für das Bachelorstudium „Moderne Ostasienstudien“ mit Schwerpunkt auf japanischer Sprache und Wirtschaftswissenschaften entschieden. Somit setzt der Moerser den Weg fort, seine Leidenschaft für asiatische Fremdsprachen und Kulturen zu vertiefen – obwohl er so abrupt von dort ausreisen musste.

Er hatte nicht einmal die Zeit, sich von seinen Freunden am Campus in Wuhan zu verabschieden und die persönlichen Gegenstände aus seinem Zimmer mitzunehmen. Diese befinden sich nach wie vor in einem Abstellraum der Uni. Darunter befinden sich unter anderem auch ein Laptop und ein Tablet. Diese können allerdings nicht mit der Post verschickt werden, da die Akkus explosiv sein könnten. Nur für einen Koffer mit Klamotten, Schuhen und Büchern sei ihm der Versand von mehr als 300€ nicht wert. Daher hofft er, in Zukunft eines Tages nach Wuhan zurückkehren zu können: Für meine Sachen und weil es eine echt schöne Stadt war. Das wird aber noch lange dauern, befürchte ich.“