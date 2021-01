Tierheim Moers startet wieder mit Vermittlungsgesprächen

Moers Das Tierheim Moers bleibt zwar für spontane Besuche weiterhin geschlossen, es gibt aber Gespräche. Auch über Fuchsi und Pepe.

Im Moerser Tierheim sollen die Vermittlungsgespräche wieder aufgenommen werden. Dafür stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab dem kommenden Montag, 11. Januar, wieder täglich ab 14 Uhr zur Verfügung, außer sonn- und feiertags. Dann können persönliche Termine vereinbart werden. Für spontane Besuche ist das Tierheim weiterhin geschlossen.

2020 waren die Mitarbeitenden auch im Lockdown ohne Unterbrechung für die Fundtiere aus Krefeld und Neukirchen Vluyn da. Abgabetiere wurden aufgenommen. Für die Abgabe von Futterspenden gab – und gibt's noch – vor dem Tierheimtor ein Spendenmobil. Hier konnten Tierfreunde kontaktlos ihre Futterspenden/ allgemeine Spenden ablegen. Diese Möglichkeit wurde zur Freude der Tierheim-Mitarbeiter gut angenommen.

Ansonsten hat Corona auch im Tierheim im Jahr 2020 alles auf den Kopf gestellt und tiefe Spuren hinterlassen, wie es in einer Mitteilung an die Redaktion heißt. Ein normaler Alltag war und ist nicht mehr möglich. Es müsse erneut mit halber Besetzung im Zwei-Schichtsystem gearbeitet werden. "Denn oberste Priorität ist der Schutz unserer Mitarbeiter", heißt es weiter. "Diese gewährleisten die Versorgung unserer Tiere, die für uns an allererster Stelle steht."

Mehr als 90 Katzenbabys wurden versorgt

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer hätten die notwendigen Maßnahmen sehr getroffen. Besonders diejenigen, die täglich die Hunde ausführten, und die, die den "scheuen Samtpfoten mit Liebe und Geduld" neues Vertrauen in die Menschen geben.

Vieles sei im Moment weit entfernt von allem Gewohnten, aber vieles gehe auch einfach seinen Gang. "Das zeigten uns viele Tiere", sagt Gisela Großmann vom Tierheim: "Zum Beispiel Katze Fuchsi, eine zierliche Mama, die Ende März drei gesunde Kitten auf die Welt gebracht hat. Und das waren nicht die einzigen Kitten im Tierheim Moers." Mehr als 90 kleine Katzenbabys, oft auch ohne Mama, seien durch die Tierpfleger tierärztlich versorgt worden und liebevoll betreut.

Gisela Großmann: "Und Pepe möchten wir hier stellvertretend für alle anderen Tiere im Tierheim erwähnen: Taub, laut und alt wurde Pepe als Fundhund deklariert. 19 Jahre sollte er sein und viel jaulen."

Das habe er auch anfangs gemacht, bis er Medikamente gegen seine altersbedingten, chronischen Schmerzen bekommen habe. Der Allgemeinzustand des Hundes habe den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sorgen gemacht. Aber Pepe habe Glück gehabt, "der richtige Mensch" habe ihn auf der Homepage des Tierheims gesehen.

Fast 1000 Tiere wurden betreut

Gisela Großmann: "Es sind nicht nur irgendwelche Tiere, die eine mehr oder weniger lange Zeit bei uns verbringen… es sind Schicksale, Erlebnisse, Leben, die damit verknüpft sind und die uns bei jedem einzelnen Tier berühren."

In den vergangenen Monaten habe auch die Hundepension den Tierhaltern zur Verfügung gestanden, allerdings sei die Nachfrage aufgrund der Corona-Situation stark zurückgegangen. Aber für Notfälle wie coronabedingte Krankenhausaufenthalte sei Hilfe angeboten worden. Und die Tierpfleger standen telefonisch mit Rat und Tat zur Seite.

Insgesamt wurden 2020 im Tierheim Moers fast 1000 Tiere betreut und auch viele tierärztlich versorgt, und trotz aller Widrigkeiten sei die Tiervermittlung gut verlaufen.

Kontakt: www.tierheim-moers.de / 02841/21202