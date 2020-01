Moers/Neukirchen-Vluyn. Der Tod eines 28-Jährigen, der am Mittwochabend leblos unter der Krefelder Brücke am Seitenstreifen der A 40 aufgefunden wurde, gibt Rätsel auf.

Toter auf der A40 kommt aus Moers – die Polizei sucht Zeugen

Im Zusammenhang mit dem 28-jährigen Mann aus Moers, der am Mittwochabend auf dem Seitenstreifen der A 40 zwischen Moers und Neukirchen-Vluyn leblos aufgefunden worden war, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Die genaue Todesursache muss noch ermittelt werden.

Mittwochabend hatten sich gegen 18.45 Uhr mehrere Autofahrer bei der Polizei gemeldet und Hinweise auf eine Person gegeben, die auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung Venlo liege. Der Mann war nicht ansprechbar und der hinzugezogene Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen, wie die Polizei am Donnerstags mitteilt. Der Mann lag unterhalb der Krefelder Brücke in Höhe des Autobahn-Kilometers 26,4 in Fahrtrichtung Venlo.

Die Polizei bittet um Unterstützung

Jetzt möchte die Polizei mehr über den Vorfall wissen: „Wir bitten Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Todesfall oder sonstige Angaben machen können, sich bei der Polizei in Neukirchen-Vluyn, 02845 / 30920, zu melden.“