Trotz Corona: In Moers steht die Planung für die Kirmes

Moers. Die Kirmes in Moers lockt Jahr für Jahr eine Million Besucherinnen und Besucher. Die Planung für 2020 steht, aber was ist mit dem Coronavirus?

Die Planungen für die Kirmes in Moers (4. bis 8. September) sind weit fortgeschritten. Nach Auskunft von Michael Birr, Geschäftsführer Moers Marketing, haben alle 190 Schausteller ihre Verträge unterschrieben zurückgeschickt.

„Die Moerser Kirmes ist durchgeplant und geht jetzt in das Genehmigungsverfahren bei der Stadt“, berichtete Birr am Montag auf NRZ-Anfrage. Was Birr besonders freut: Nicht nur die Verträge sind bereits wieder beim Moers Marketing eingetroffen, die ersten Schausteller haben bereits die erforderlichen Zahlungen geleistet.

Coronavirus: Wann kommen Lockerungen für Großveranstaltungen?

Michael Birr hat in den vergangenen Tagen viele Rückmeldungen zur Moerser Kirmes erhalten. Er hatte ein Video bei Facebook veröffentlicht, in dem er die Schausteller dazu aufruft, in der Coronakrise durchzuhalten.

„Darauf hat selbst der Präsident des deutschen Schaustellerverbandes reagiert“, sagt Birr. Jetzt hätten alle ihre Vorarbeiten gemacht, bis in den September können jedoch niemand schauen. Birr rechnet allerdings damit, dass Großveranstaltungen wie die Moerser Kirmes erst spät von möglichen Lockerungen bei den Corona-Regelungen profitieren könnten. Dafür können Menschen im Moerser Norden jetzt schon von einem Personalwechsel in der Enni-Park-Lounge profitieren. Marcel Fuhrmann ist dort jetzt aktiv und bietet in der Coronakrise einen Außer-Haus-Verkauf an.

Moers: Erfolg des Projektes Autokino noch ungewiss

Birr: „Das ist sicher nicht nur für die Unternehmen im benachbarten Genend und für viele Senioren in Rheinkamp interessant.“ Beim Projekt Autokino auf dem Parkplatz am Sportzentrum Rheinkamp müssten zurzeit technische Probleme gelöst werden. Zurzeit kann Birr nicht sagen, ob das Projekt gelingt.