Kriminalität Unbekannte brechen in alte Schmiede in Neukirchen-Vluyn ein

Neukirchen-Vluyn. Unbekannte brechen in die alte Schmiede von Wilhelm Kranen in Neukirchen-Vluyn ein. Ein Beutestück vermisst der Schmiedemeister besonders.

Als Wilhelm Kranen seine alte Schmiede in Neukirchen-Vluyn betrat, erlebte er eine böse Überraschung. Offenbar waren Unbekannte in das Gebäude an der Diesterwegstraße eingedrungen und hatten einiges mitgehen lassen.

Wilhelm Kranen entdeckte den Schlamassel am Freitag gegen 12.30 Uhr, wie die Polizei am Montag berichtet. Auf der Rückseite des Gebäudes war eine Scheibe eingeschlagen worden, so konnten die Einbrecher einsteigen. Gestohlen wurden zwei Bohrmaschinen und Werkzeug. Was Kranen besonders ärgert: Auch die Replika des Wetterhahnes der Neukirchener Dorfkirche ist entwendet worden.

Der Schmiedemeister hatte sie angefertigt, als das Original im Zuge der Sanierung der Kirche restauriert wurde. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter 02845/30 920 78 melden.

Kranen bietet ab dem Frühjahr wieder über den Heimat- und Verkehrsverein Führungen an, das von 1873 bis 1970 die Huf- und Wagenschmiede beherbergte. Seit 2013 dient sie als Museum.