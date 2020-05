Die Polizei in Moers sucht Zeugen. (Symbolbild)

Vandalismus Unbekannte brechen in Moers ein Auto auf und legen Feuer

Moers. Bisher unbekannte Täter haben in Moers ein Auto erheblich beschädigt. Das Geschehen ereignete sich zwischen Montagnachmittag und Dienstag früh.

Unbekannte haben in Moers ein Auto beschädigt. In der Zeit von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 8 Uhr, haben Unbekannte an der Kurze Straße einen Skoda Octavia aufgebrochen und Feuer gelegt.

Der Wagen geriet jedoch nicht in Brand, aber der Innenraum wurde erheblich beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841/171-0.