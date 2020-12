Unbekannte Täter haben in Kamp-Lintfort eine Küche gestohlen

Auf einem Firmengelände in Kamp-Lintfort haben unbekannte Täter ein Firmenfahrzeug gestohlen. Außerdem ließen sie eine Küche mitgehen.

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort haben Unbekannte in einer Tischlerei ihr Unwesen getrieben. Am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr hatten die Mitarbeiter einer Tischlerei an der Kruppstraße das Firmengelände verlassen, wie die Kreispolizei mitteilt. Und weiter heißt es: "Am Montagmorgen gegen 6.40 Uhr musste dann der Diebstahl eines Firmenfahrzeugs festgestellt werden."

Auf der Ladefläche befanden sich eine maßgefertigte Garderobe sowie eine Theke. Aus dem hinteren Teil der Tischlerei stahlen die Einbrecher zudem eine komplette Küche. Zusätzlich bauten sie eine Batterie aus einem Gabelstapler und nahmen sie mit. Bei dem Lkw handelt es sich um einen weißen Iveco mit dem amtlichen Kennzeichen WES-DS 933.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Kamp-Lintfort entgegen: 02842 / 934-0.