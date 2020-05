Moers. Am Wochenende haben bisher unbekannte Autodiebe in Moers unterwegs. Dabei haben sie einen weißen Sprinter gestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Am Wochenende waren in Moers wieder Autodiebe unterwegs. In der Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis Montag, 3 Uhr, haben Diebe einen weißen Mercedes Sprinter (amtliches Kennzeichen: RE-KI 4300) gestohlen, der an der Straße Am Schürmannshütt parkte. Wer hat was gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Moers entgegen: 02841/171-0.