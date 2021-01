Virtueller Schnuppertag am JSG in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Das Julius-Stursberg-Gymnasium Neukirchen-Vluyn lädt zu einem virtuellen Schnuppertag ein. Eltern können das Angebot flexibel nutzen.

Für die Familien der Viertklässlerinnen und Viertklässler steht in Kürze die Wahl der weiterführenden Schule an. Dazu würden sie die neue Schule natürlich gern persönlich in Augenschein nehmen. Aber leider fallen coronabedingt alle Tage der offenen Tür aus, so auch am Julius-Stursberg-Gymnasium in Neukirchen-Vluyn. Das teilt die Schulleitung mit. "Die Schulgemeinschaft des JSG hat sich darauf eingerichtet und begrüßt alle Interessentinnen und Interessenten mit angepasstem Begrüßungsprogramm auf seiner Homepage jsg-nv.de", heißt es weiter in der Mitteilung.

Dort können sich die Gäste ein Video „Willkommen am JSG“ mit allen wichtigen Informationen zum Übergang von der Grundschule und zum Schulprogramm des JSG ansehen. Der virtuelle Schnuppertag stellt ausgewählte Fächer wie Angewandte Naturwissenschaften, Physik oder Kunst anschaulich vor. Auf häufig gestellte Fragen zum Übergang finden Eltern ebenso Antworten wie zum Anmeldeverfahren. Besonders berücksichtigt sei dabei die Situation des Übergangs von der Grundschule unter den Ausnahmebedingungen der Pandemie.

"Auch wenn die persönliche Begegnung fehlt, so kann der Besuch der Schulhomepage doch einen Eindruck vom lebendigen Schulalltag am JSG verschaffen", heißt es abschließend.