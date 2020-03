Mobilität VRR: Am Bahnhof in Moers bleiben Graffiti ein Thema

Moers. Der VRR hat erneut Bahnhöfe in seinem Gebiet getestet. In Moers fällt das Ergebnis besser aus als im Vorjahr. Doch es gibt zwei Kritikpunkte.

Graffiti und Schmutz sind weiterhin ein Thema am Moerser Bahnhof. Zu diesem Ergebnis kommt der Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) in einem Test zu Erscheinungsbild und Barrierefreiheit der Bahnhöfe in seinem Gebiet. Der Test bezieht sich auf Daten aus 2019.

Im Vergleich zum Jahr 2018 schneidet der Moerser Bahnhof aber insgesamt besser ab. So beurteilt der VRR zum Beispiel die Situation am Bahnsteig jetzt als „in Ordnung“. Der Bahnhof in Rheinhausen dagegen verschlechterte sich im Vergleich zum Vorjahr, Xanten und Rumeln sind, so der VRR „in Ordnung“.