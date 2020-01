Waffenschein: Landscheidts Antrag war für Polizei Neuland

Der Antrag von Kamp-Lintforts Bürgermeister Prof. Dr. Christoph Landscheidt auf einen Waffenschein nach Paragraf 55 Waffengesetz war der erste dieser Art bei der Kreispolizeibehörde Wesel. Das teilt ein Pressesprecher auf NRZ-Anfrage mit. In der Regel gingen Anträge aus dem Sicherheitsgewerbe ein, die sich auf entsprechende andere Paragrafen beriefen.

Der besagte Paragraf regelt „Ausnahmen für oberste Bundes- und Landesbehörden, Bundeswehr, Polizei und Zollverwaltung, erheblich gefährdete Hoheitsträger sowie Bedienstete anderer Staaten“. Landscheidt hatte sich auf diese Möglichkeit berufen: „Dieses Recht ist speziell für Hoheitsträger im Gesetz vorgesehen.“

Anträge auf einen Waffenschein werden immer umfangreich geprüft, sagt die Polizei

Nach Darstellung der Kreispolizeibehörde erfolgt unabhängig vom Anlass des Antrags ein umfangreicher Prüfungsprozess. „Zuerst wird die Gefahrenlage bewertet, dann werden Zuverlässigkeit, Geeignetheit und Sachkunde geprüft“, sagt der Pressesprecher der Kreispolizeibehörde. Am Ende werde dem Antragsteller das Ergebnis mitgeteilt, im vorliegenden Fall sei das ein Schreiben mit zweistelliger Seitenzahl gewesen. Der Antrag wurde abgelehnt.

Auslöser für Landscheidts Antrag war der Europawahlkampf im Mai 2019. Damals hatte er in Kamp-Lintfort Wahlplakate der Partei „Die Rechte“ abhängen lassen, die seiner Meinung nach volksverhetzend waren. Auf den Plakaten gab es Slogans wie „Israel ist unser Unglück“ und „Wir hängen nicht nur Plakate“. Weil er die Plakate abhängen ließ, gab es Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die Anfang Dezember eingestellt wurden. Ermittlungen gegen die Partei im Zusammenhang mit den Plakaten waren im September eingestellt worden.

Mittlerweile wird bundesweit über die Gefährdung von Hoheitsträgern diskutiert

Landscheidt gibt an, nach der Maßnahme im Mai „massiv von der rechten Szene bedroht“ worden zu sein. In der jüngsten Vergangenheit habe es konkrete Situationen in seinem privaten und beruflichen Umfeld gegeben, in denen „polizeiliche Hilfe nicht rechtzeitig erreichbar gewesen wäre und auch in Zukunft nicht erreichbar sein würde“.

Gegen die Ablehnung seines Antrags hatte Landscheidt Klage erhoben. Er habe sich mit Blick auf eine gerichtliche Entscheidung eine „öffentliche Diskussion“ über die „besondere Gefährdung von Hoheitsträgern, losgelöst von einer beteiligten und betroffenen Person“ gewünscht. Vor dem Verhandlungstermin war die Sache jedoch öffentlich geworden, weil die Partei „Die Rechte“ seinen Namen im Zusammenhang mit der Klage öffentlich genannt hatte und Medien bundesweit berichtet hatten.

Wenige Tage später zog Landscheidt seine Klage zurück: „Die öffentliche Diskussion um Hetze, Hass und Bedrohungen von Hoheitsträgern gibt es jetzt auch ohne eine solche Entscheidung.“ Ungeklärt bleibt damit, wie das Gericht Landscheidts Antrag entschieden hätte.