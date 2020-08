Wahl in Neukirchen-Vluyn: Einzelbewerber fordert Fairness

Neukirchen-Vluyn. Am Montag hat der Wahlausschuss getagt und über Kandidaten und Bewerber für die Kommunalwahl entschieden. In zwei Fällen gab es Anmerkungen.

Der Wahlausschuss hat am Montag über die Zulassung der Bewerber für das Bürgermeisteramt und der Parteien für die Kommunalwahl entschieden. Resultat: Es bleibt bei fünf Parteien, die am 13. September zur Wahl stehen. Das sind die SPD, die CDU, Bündnis 90 /Die Grünen, die FDP und NV Auf geht’s.

Beim letztgenannten Wählerbündnis hat der interne Richtungsstreit (die NRZ berichtete) dazu geführt, dass ein ehemaliges Mitglied unmittelbar vor der Sitzung des Wahlausschusses mit Blick auf die Mitgliederversammlung zur Aufstellung der Kandidaten „geltend gemacht“ habe, „noch Mitglied zu sein und nicht ordnungsgemäß eingeladen worden“ zu sein, berichtete die Erste Beigeordnete und Wahlleiterin Margit Ciesielski in der Sitzung.

Die Prüfung hat demnach aber ergeben, dass drei Jahre lang kein Beitrag gezahlt worden, mündlich gekündigt und das zur Verfügung gestellte Tablett zurückgegeben worden sei. Die Person „war also zum Zeitpunkt der Versammlung kein Mitglied mehr“, sagte die Wahlleiterin weiter .

Bei den Kandidaten, die um das Bürgermeisteramt ins Rennen gehen wollen, hat der parteilose Bewerber Günter Broschk lediglich 63 von 114 notwendigen Unterstützerunterschriften bekommen. Das bedeutet, dass er formal nicht zur Wahl zugelassen werden konnte.

Gleichwohl hat Broschk an den Wahlausschuss appelliert, ihn dennoch zur Wahl zuzulassen. In einem Brief an die Stadt und den Ausschuss schreibt er von „Fairness gegenüber Einzelbewerbern“ und nannte die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie als ein Hindernis zum Sammeln von Unterschriften. Heiner Schlitzer (Grüne) fragte nach den rechtlichen Konsequenzen, wenn der Ausschuss dem Wunsch des Bewerbers nachkäme. Es gebe keine Ermessensentscheidung, erklärte die Beigeordnete.

Somit bleibt es bei den Bürgermeisterkandidaten bei Ralf Köpke, der für die SPD antritt, Harald Lenßen (CDU) und Christian Pelikan (Bündnis 90 / Die Grünen).

Angesichts der aktuellen Corona-Entwicklungen hat die Stadt entschieden, am Wahltag keine Ergebnispräsentation im Rathaus durchzuführen.