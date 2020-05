Warum die Coronafaust aus Wesel jetzt am Kloster Kamp steht

Kamp-Lintfort. Thomas Heweling hat mit seiner Skulptur Coronafaust den Nerv vieler Menschen getroffen. Jetzt kann man sie in Kamp-Lintfort am Kloster Kamp sehen.

Seit Wochen sorgt die „Coronafaust“ des Weseler Künstlers Thomas Heweling für großes Medieninteresse. Jetzt hat die 2,70 hohe und 90 Kilo schwere Eichenskulptur fürs erste einen festen Standort gefunden: den Garten im Spendencafé am Kloster Kamp. „Die Coronafaust ist Kunst zum Berühren, die Leute sollen sie anfassen können. Sie rührt ja an etwas, was viele Menschen aktuell bewegt“, sagt Heweling über sein Kunstwerk.

Für viele Menschen hat Heweling mit der Skulptur ein Symbolbild in der Corona-Krise geschaffen. Die geballte Faust soll Zusammenhalt und Kraft, aber zugleich auch eine Kampfansage an den Virus symbolisieren. Auslösendes Moment, sich künstlerisch mit der Corona-Krise zu beschäftigen, war laut Heweling zunächst eine persönliche Erfahrung: „Ich habe einen Neffen, den ich plötzlich nicht mehr sehen durfte, weil ein Familienmitglied geschützt werden muss“, erzählt der 36-Jährige. „Und dann plöppte es plötzlich überall auf.“

Rund hundert Stunden in eineinhalb Wochen arbeitete Heweling zumeist draußen vor seinem Atelier in Bislich an der Skulptur, die vier Schriftzüge trägt: „Zusammenhalten!“, „Nächstenliebe!“, „Stick Together!“ und „F-You Corona!“. „Zusammenhalt und Nächstenliebe – das sollten wir meiner Meinung nach aus der Coronakrise lernen. Ich habe aber die Sorge, dass wir das schon wieder vergessen. Alle schauen jetzt nur auf die Wirtschaft – das finde ich schwierig“, sagt Heweling. Dabei sei die Krise eben auch eine Chance, „die Zukunft gesünder zu gestalten.“

Peter Hahnen, der Leiter des Geistlichen und Kulturellen Zentrums Kloster Kamp, war über einen Zeitungsartikel auf die Coronafaust aufmerksam geworden. Spontan bot er Heweling, der als Standort zunächst eigentlich an ein Krankenhaus oder eine Klinik gedacht hatte, den Platz am Kloster Kamp an. „Dieses Kunstwerk, dass einerseits für Zusammenhalt wirbt und andererseits die Kraft einer Gemeinschaft visualisiert, die sich nicht unterkriegen lässt und die Herausforderung annimmt, ist ein fabelhaftes Beispiel dafür, dass Kunst Lebens- und Sinnmittel ist und passt hervorragend zu unserer Einrichtung,“ sagt Hahnen.

Auch Heweling ist mehr als glücklich über den Standort: „Es passt von der Stimmung, auch von der Energie.“ Noch steht nicht fest, wie lange die Skulptur im Garten des Spendencafés bleiben wird. Heweling möchte sie verkaufen und den Erlös dem Friedensdorf in Oberhausen spenden. Dabei, so Heweling, zähle aber nicht allein die Höhe des Angebots: „Der Ort muss passen. Ich möchte, dass möglichst viele Menschen die Coronafaust sehen können.“

INFO: Das Spendencafé des Geistlichen und Kulturellen Zentrums Kloster Kamp auf dem Abteiberg ist im Moment ausschließlich werktags von 13 bis 17 Uhr im Außenbereich geöffnet. Wegen der Kontaktbeschränkungen gibt es derzeit nur zehn Tische á vier Personen. Bei Regen ist das Café geschlossen.

Wer mehr über die Entstehungsgeschichte der Coronafaust erfahren möchte, kann das über einen auf einer Tafel platzierten QR-Code. Über den Künstler, Designer, Innenarchitekten und Tischlermeister Thomas Heweling findet man Informationen auf seiner Homepage unter www.thomas-heweling.de