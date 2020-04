Warum ein Essener Spitzenkoch in Hünxe Spargel sticht

Hünxe. Henri Bach ist in Kurzarbeit und erntet auf dem Feld das Gemüse, das er sonst verarbeitet. Denn die Saisonarbeiter fehlen in der Coronakrise.

Mit Lebensmitteln kennt sich Henri Bach gut aus. Dennoch ist das Spargelfeld in Hünxe für den Essener ein sehr ungewohnter Arbeitsplatz: Sein Berufsleben lang steht der 64-Jährige Spitzenkoch in der Küche, er war unter anderem Küchenchef im Kettwiger Zwei-Sterne-Restaurant Résidenceund gastronomischer Leiter bei Starkoch Nelson Müller. Seit vier Jahren ist Henri Bach in Essen Küchendirektor im Catering bei der städtischen Tochter RGE Servicegesellschaft – und nun in Kurzarbeit. Die Coronakrise macht’s möglich, dass die Spargelhöfe wegen des Ausfalls der ausländischen Saisonkräfte nun ungewöhnliche Erntehelfer haben.

Bei Facebook hat Henri Bach einen Aufruf des Schulte-Drevenack Hofs von Dirk Buchmann gelesen und sich spontan beworben. Aber warum geht ein Spitzenkoch Spargel stechen? „Klar, ich könnte auch zu Hause bleiben“, sagt er. Ein halbes Jahr – solange sind die Mitarbeiter seines Betriebes freigestellt – würde er mit Kurzarbeitergeld schon klarkommen. Corona- Spargelbauern erleben Welle der Hilfsbereitschaft„Aber was will man zu Hause? Außerdem wird die Hilfe ja gebraucht. Ich sehe es als Herausforderung“, erklärt der Essener. Obendrein habe ihn geärgert, dass überall zu lesen war, die deutschen Kräfte würden die schwere Arbeit gar nicht durchhalten.

Spargelernte: Der Rücken spielt noch mit

So schreitet der Essener täglich ab morgens um sieben die langen Reihen des Ackers am Rande der Testerberge ab, setzt vorsichtig das Stecheisen an, schneidet die Stangen in der passenden Länge ab und füllt seine Kisten. Seit mehr als einer Woche arbeitet der Essener fünf bis sechs Stunden: „Gestern habe ich 60 Kilo geerntet in fünf Stunden“. Sein Chef sei zufrieden gewesen.

Frischer Spargel ist beliebt. Doch in diesem Jahr wird die Ernte wohl geringer ausfallen, schätzt Landwirt Dirk Buchmann. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

Und spielt der Rücken mit? „Die ungewohnte Haltung merke ich natürlich, aber das ist schon ok“. Und so schwer sei das korrekte Stechen des Gemüses nicht.

Wie lange er auf dem Feld sein Kurzarbeitergeld aufstocken wird, weiß Henri Bach nicht. Sein Arbeitgeber hat bis Ende August alle Mitarbeiter des Caterings nach Hause geschickt, weil die Abnehmer der Mahlzeiten wie die Essener Philharmonie, das Stadion, Schulen und Kitas, geschlossen haben.

Sollten aber zumindest die Schulen und Kitas bald wieder öffnen und Mittagessen benötigen, hofft Bach, könnte er früher wieder in seinen Job zurückkehren. Dort ist er zuständig für die Planung von Menüs, die Kalkulation und Vorschläge für Bankette. Und steht auch selber am Herd. „In 47 Jahren war ich nicht einen Tag arbeitslos“, sagt er.

20 hiesige Erntehelfer auf den Feldern

Den Job auf dem Feld betrachtet er als Versuch, etwa Neues auszuprobieren: „Ich tue etwas Sinnvolles“.

Für Dirk Buchmann sind Menschen wie Henri Bach die Rettung in einer schwierigen Lage. Denn normalerweise beschäftigt er auf 20 Hektar Spargelfeldern in der Saison 35 Arbeiter aus Rumänien und Polen. Nur zehn konnten schon vor der Krise kommen. Sein Sohn Stefan ist auf die Idee mit dem Facebook-Aufruf gekommen. „Ich war skeptisch“, gibt Dirk Buchmann zu.

Henri Bach arbeitet fünf bis sechs Stunden pro Tag auf dem Spargelfeld. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

150 Bewerbungen habe er erhalten, 20 Personen zwischen 16 Jahren und dem Rentenalter eingestellt – vorwiegend Schüler, Studenten, Kurzarbeiter. Der Spargelberater der Landwirtschaftskammer empfahl ihm, die Leute nur für fünf, sechs Stunden am Tag einzusetzen. Sein erstes Fazit: „Ich bin positiv überrascht“. Fast alle sind bisher dabei geblieben – die Saison jedoch geht noch bis zum 24. Juni. Mancher deutsche Helfer könne durchaus mit einem Rumänen mithalten, freut sich Buchmann.

Ein paar ausländische Saisonarbeiter werden noch kommen, hofft er. Dennoch rechnet Buchmann mit rund 20 Prozent Ernteeinbußen. Die hiesigen Helfer können den Wegfall der Saisonkräfte nicht komplett ersetzen. Auf der anderen Seite fällt auch die Gastronomie als Abnehmer des Spargels größtenteils weg. Als Modell für die Zukunft sieht er die Ernte mit hiesigen Helfern im Moment eher nicht.

Auch Henri Bach könnte sich den Job keineswegs als dauerhaften Broterwerb vorstellen. Aber etwas wird er mitnehmen aus dieser Zeit: „Respekt vor dem, was Erntehelfer leisten“.