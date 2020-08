Weit weniger Besucher kamen bisher in die Moerser Freibäder

Moers. In die Moerser Freibäder Solimare und Bettenkamper Meer sind in diesem Sommer weniger Gäste gekommen als 2019. Das liegt nicht nur an Corona.

Hoch Detlef hat auch den Niederrhein fest im Griff. Bei schweißtreibenden Temperaturen sind die Online-Tickets für die Moerser Freibäder derzeit heiß begehrt, wie die Enni Sport & Bäder mitteilt.

Gleich mehrfach wurde für das Solimare mit 800 Gästen und das Bettenkamper Meer mit 500 Besuchern ein „ausgebucht“ vermeldet. „Trotz des Andrangs funktioniert auch der Einlass ohne Probleme. Unsere Badegäste und auch die Mitarbeiter haben sich an die durch Corona geltenden Regeln gewöhnt. Die Abläufe haben sich gut eingespielt“, erklärt Bereichsleiter Benjamin Beckerle.

Was die derzeit hochsommerlichen Temperaturen schnell vergessen lassen: Der Juli war kühl und regnerisch und geht entsprechend freudlos in die Besucherstatistik der Moerser Freibäder ein. So verkaufte die Enni für das Solimare insgesamt nur rund 4000 Tickets – im Juli 2019 waren es 18.200.

Auch im Bettenkamper Meer sank die Besucherzahl von 8900 im Vorjahres-Juli auf nun 2500. „Daran ist weniger Corona als vielmehr das schlechte Wetter schuld“, weiß Benjamin Beckerle, der für den Rest der Woche jedoch weiterhin einen Run auf die buchbaren Online-Tickets erwartet. Hier gibt es mehr Artikel und Bilder aus Moers und Umland

Die Hallenbäder öffnen wie folgt: am Sportpark Rheinkamp am heutigen Mittwoch und in Neukirchen-Vluyn am Samstag in der laufenden Woche. Weitere Informationen, Tickets und alle Regelungen im Überblick gibt es im Internet auf: www.enni.de