Gebühren Weniger Gebühren für den Restmüll in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Die Müllentsorgung wird günstiger, bei der Straßenreinigung steigen die Gebühren etwas. Problem: Es gibt zunehmend mehr wilden Müll.

Der Rat der Stadt hat zwar im vergangenen Jahr nicht mehr getagt. Aber die notwendigen Entscheidungen zur Festsetzung der Gebühren für dieses Jahr hat die Politik in einer Dringlichkeitsentscheidung getroffen.

⇒ Straßenreinigung

Demnach steigen die Straßenreinigungsgebühren unwesentlich um 0,9 Prozent. Im Schnitt sind das ein bis vier Cent mehr pro Frontmeter. Bei Anliegerstraßen im Falle einer wöchentlichen Reinigung liegt der Betrag demnach in diesem Jahr bei 1,98 Euro (2020: 1,96), bei zweiwöchentlicher Reinigung bei 3,96 Euro (3,92); bei innerörtlichen Straße bei 1,86 Euro, bei überörtlichen Straßen bei 1,76 Euro. Die durch Gebühren zu deckenden Kosten liegen laut Stadt bei 281.510 Euro (+5129 Euro im Vergleich zur Vorjahresplanung).

⇒ Abfallentsorgung

Bei der Abfallentsorgung gibt es für die Bürgerinnen und Bürger eine Entlastung, zumindest beim Restmüll. Laut Vorlage für die Politik sinken die Gebühren für den Restmüll im Schnitt um 20,4 Prozent, bei Biomüll ergibt sich dagegen eine Steigerung um durchschnittlich 17,8 Prozent.

Das wirkt sich im Falle einer wöchentlichen Leerung wie folgt aus: Eine 60-Liter-Restmülltonne beispielsweise bringt eine Jahresgebühr von 114,80 Euro mit sich (2020: 144,30), bei einer 120-Liter-Tonne sind es 229,60 Euro (2020: 288,60). Für 120 Liter Biomüll fallen 39 Euro statt 33,10 Euro an. Für die kombinierte Entsorgung von beispielsweise 60 Litern Restmüll und 120 Litern Biomüll fallen Gebühren in Höhe von 153,80 Euro (177,40) an, bei einer Kombination aus 80 Litern Restmüll und 120 Litern Biomüll sind es 192 Euro (2020: 225,50).

Wie es vonseiten der Stadt heißt, sinken die Kosten für die Abfallbeseitigung beim Asdonkshof um 958.000 Euro gegenüber der Vorjahresplanung. Demgegenüber steigen die Aufwendungen für die Unternehmervergütung um 18.000 Euro. Es können allerdings nur geringere Beträge aus der Gebührenrücklage verwendet werden als in den Vorjahren, heißt es weiter. Insgesamt liegen die durch Gebühren zu deckenden Kosten demnach voraussichtlich bei 2,083 Millionen Euro (minus 264.200 Euro).

⇒ Wilder Müll

Mit Blick auf die Müllthematik hat es im Corona-Jahr 2020 eine neue Entwicklung gegeben. Wie die Stadtsprecherin Sabrina Daubenspeck auf Nachfrage sagt, habe der wilde Müll während der Pandemie zugenommen. Säcke mit Hausmüll werden in der Landschaft abgekippt, Bauschutt, Kühlschränke und Autoreifen.

Auch die zunehmende Verwendung von To-Go-Verpackungen wirkt sich auf das Müllaufkommen aus. "Die Mülleimer sind voller", sagt Sabrina Daubenspeck. Das bedeute Mehraufwand beim Entleeren der Behälter. Was sonst in zehn Minuten erledigt sei, dauere nun länger, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter womöglich noch mit Besen das weitere Umfeld reinigen müssten. Zuweilen werde der Verpackungsmüll auch einfach auf Bänken liegengelassen. Und natürlich liegt in Pandemiezeiten mehr medizinischer Abfall auf dem Boden herum: Einmal-Mund-Nase-Masken auf dem Gehweg gehören mittlerweile zum üblichen Bild.

Ob sich diese Entwicklung auf die künftigen Müllgebühren auswirkt, könne man noch nicht sagen, erklärt die Stadtsprecherin. Aber: Es bleibe weniger Zeit für andere freiwillige Aufgaben.

⇒ Entwässerung

Zurück zu den weiteren Gebühren: Eine Gebührensteigerung gibt es bei Grundstücksentwässerungsanlagen. Die Entleerung und Entsorgung von Schlamm aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben musste für 2021 bis 2024 neu ausgeschrieben werden, erklärt die Stadtverwaltung in der Vorlage für die Politik. Demnach belaufen sich die Kosten bei Kleinkläranlagen jetzt auf 28,50 je m³ (bisher 13) und 26,50 Euro für abflusslose Gruben (bisher 13), plus Mehrwertsteuer. Die Gebühren 2021: 75,80 Euro je m³ bei Kleinkläranlagen (63,12) und 53,30 Euro je m³ bei abflusslosen Gruben (33,03).

⇒ Wochenmärkte

Auf den Wochenmärkten bleibt es bei einer Gebühr von zwei Euro pro Frontmeter. Wie es heißt, habe man neue Dauerbeschicker dazugewonnen. Die durch Gebühren zu deckenden Gesamtkosten liegen demnach bei 45.753 Euro und damit 1706 Euro über den Kosten der Vorjahresplanung. Eingerechnet sind so genannte Kostenunterdeckungen aus Vorjahren.