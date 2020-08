Wesel: Diese Corona-Regeln gelten im Freibad und am Auesee

Wesel. Das Sommerwetter lockt Sonnenhungrige in die Bäder. Was Besucher im Rheinbad und am Auesee beachten müssen.

Ein Sommer-Wochenende steht bevor und wird in Wesel für volle Bäder sorgen. Damit es vor allem am frei zugänglichen Auesee nicht zu voll wird, wird die Stadt die Parkplätze sperren, wenn 700 Parktickets verkauft sind. Außerdem gilt seit Donnerstag ein Grillverbot am See.

Die Stadt weist darauf hin, dass die Abstandsregel von 1,5 Metern und Hygienemaßnahmen laut Coronaverordnung eingehalten werden müssen. Strandwächter werden die Einhaltung der Regeln überwachen. Das Baden ist nur im Strandbereich erlaubt. Dort bewacht die DLRG von 9 bis 19 uhr die Schwimmer. Auch die Stadtwacht ist in beliebten Freizeitbereichen unterwegs, um die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren.

Nur 500 Badegäste dürfen ins Rheinbad

Seit dem 30. Mai hat auch das Rheinbad wieder geöffnet. Wer hier Erfrischung sucht, muss aufgrund der aktuellen Landesregelungen folgende Beschränkungen beachten: Zurzeit dürfen sich nur bis zu 500 Badegäste auf dem Gelände aufhalten. Davon dürfen maximal nur 100 Personen gleichzeitig ins Wasser.

Dadurch kann es möglicherweise zu Wartezeiten kommen, wenn das Becken bereits voll ist. Die Wasserrutschen und die Sprungtürme können genutzt werden. Lediglich der Strömungskanal ist noch nicht wieder in Betrieb. Auf dem gesamten Gelände gilt der übliche Mindestabstand von 1,5 Metern. Auch im Wasser muss der Abstand eingehalten werden. Dazu ist im Sportbecken die Schwimmrichtung nach einem Einbahnstraßensystem vorgegeben.

Freibad-Tickets besser online buchen

Im Eingangs- und Ausgangsbereich sowie in allen Gebäuden (Umkleiden, Sanitär) muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die Sammelumkleiden bleiben geschlossen. An den Toiletten und Duschen wird der Zugang geregelt.

Das Freibad muss zur Rückverfolgung die Besucher für den Aufenthalt registrieren. Dazu wurde ein eTicket-System eingeführt, bei dem sich die Badegäste vorher anmelden.

Wer spontan ins Bad möchte, muss mit erheblichen Wartezeiten beim Eintritt rechnen. Wenn sich bereits 500 Besucher im Bad aufhalten, wird der Eintritt verwehrt. Deshalb wird empfohlen, vorab ein eTicket zu kaufen. Informationen zu Preisen, Öffnungszeiten und den Angeboten der Städtischen Bäder gibt es unter www.baeder-wesel.de.

DLRG und Städtische Bäder bieten Schwimmkurse an

Die DLRG, die Städtischen Bäder und die Stadt weisen darauf hin, dass man nur an bewachten Badestellen ins Wasser gehen sollte. Das Schwimmen in anderen Baggerseen, Flüssen und Kanälen kann lebensgefährlich sein. Auch in diesem Jahr kam es bereits zu Badeunfällen, die ohne das Eingreifen der DLRG tödlich hätten enden können.

Die Städtischen Bäder (www.baeder-wesel.de) und die DLRG (www.wesel.dlrg.de/Lehrgänge) bieten Schwimmkurse an.