Wie eine Assistenzhündin das Leben eines Jungen besser macht

Rheurdt. Jolly ist Assistenz-Hündin und lebt seit kurzem in einer Familie in Rheurdt. Dort unterstützt sie den 14-jährigen Sohn, der an ADS leidet.

Jolly ist hübsch, hat ein schönes Fell und einen sanften, ruhigen Charakter. Eigentlich wirkt Jolly wie ein ganz normaler, netter Hund. Doch der zweijährige Collie-Rüde ist weit mehr als das. Er ist ein Assistenz-Hund. Zwei Jahre Training und Arbeit waren nötig, bis Jolly seine Bestimmungsfamilie fand, bei der er all sein Können beweisen kann. Jetzt ist er mit Trainerin Selina Haase in Rheurdt am Niederrhein bei Familie Weihe, um sich einzuleben.

Vor allem aber muss die Familie sich mit ihrem neuen Mitglied anfreunden und lernen, wie man mit ihm umgeht. Denn Jolly soll Sohn Simon (14) im Alltag begleiten und ihm zu einem besseren Leben verhelfen. „Simon leidet an ADS“, schildert seine Mutter, Susanne Weihe (60). „Es macht ihm Probleme, sich zu konzentrieren, weil er schnell die Aufmerksamkeit verliert. Geräusche und andere Reize lenken ihn ab, das macht ihm den Alltag oft schwer.

Die Heilkraft der Tiere sei nachgewiesen, sagt Susanne Weihe

Viele einfache Dinge dauern bei ihm sehr lange. Susanne Weihe weiß, wovon sie spricht. Sie selbst ist als Heilpädagogin in einer Einrichtung in Walsum in der Frühförderung von Kindern tätig. „Auch dort arbeiten Kollegen mit zwei Therapiehunden“, berichtet sie.

Grundsätzlich sei die Heilkraft der Tiere von Experten nachgewiesen. „Ein Hund ist ein bester Freund. Und Hunde lieben uns Menschen bedingungslos.“ Daher erhoffe sie sich, durch die Beschäftigung mit Jolly viel Aufmerksamkeitstraining für Sohn Simon. „Ich merke schon jetzt, nach ein paar Tagen, in denen Jolly hier ist, dass er viel ruhiger geworden ist“, freut sie sich. Am Rande: Die Heilpädagogin hat drei Kinder, Simon und der elfjährige Lukas leben noch im Haus. Alle drei hat Susanne Weihe als kleine Pflegekinder vor Jahren zu sich nach Hause geholt.

Simon lernt gerade, wie er Jolly sein Geschirr anlegt, wie er mit ihm an der Leine geht und vieles andere. Das alles macht ihm offensichtlich Spaß: „Jolly ist der liebste Hund, den ich kenne“, sagt Simon liebevoll. „Nicht wahr, du bist ein ganz Lieber“, wendet er sich an Jolly. Jolly liegt derweil entspannt im Gras und erfreut sich an der Frühlingssonne. Wenn Jolly seine Weste trage, dürfe er nicht angesprochen oder abgelenkt werden, erklärt Trainerin Haase, Ergotherapeutin von Beruf. Denn wenn er Simon beispielsweise beim Einkauf begleite, müsse auch er sich konzentrieren. „Er wird Simon beispielsweise anstupsen, um seine Aufmerksamkeit anzuregen“, schildert Haase. Ein Jahr sei Jolly in einer Patenfamilie großgeworden, dann folgte ein Jahr des Trainings.

Auch traumatisierte Soldaten werden mit Hunden therapiert

Dazu gehörten der Grundgehorsam, aber auch, sich zwischen Simons Beine zu stellen, wenn dieser Schutz brauche, um nur einiges zu nennen. Vermittelt wurde Jolly vom Verein „Rehahunde Deutschland“ bei Rostock unter Vorsitz von Therapeutin Astrid Ledwina, die für ihr Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde.

„Sie hat vor Jahren begonnen, traumatisierte Soldaten mit Hunden zu therapieren“, weiß Haase. Heute kümmere sich der Verein auch um Kinder. Und Susanne Weihe ergänzt: „Wir fühlen uns dort sehr verstanden und unterstützt. Wir müssen beispielsweise auch regelmäßig Bericht erstatten, welche Fortschritte Simon und Jolly machen.“

>>>

So eine lange Aufzucht- und Ausbildungsphase hat leider auch ihren Preis. Jolly kostet 28.500 Euro. Weshalb Susanne Weihe sich an die Öffentlichkeit wendet. „Wir hoffen, dass viele Menschen sich an der Hilfe für Simon beteiligen“, ruft die Mutter zur Spendenaktion auf.

Rehahunde Deutschland e.V. DE77 1309 00000 222 5341 18, Volksbank Rostock, wichtig ist das Stichwort „Simon und Jolly“. Kontakt auch unter Zerwe@web.de.

Weitere Informationen auf www.rehahunde.de