Wilder Müll in Neukirchen-Vluyn: Ist Besserung in Sicht?

Neukirchen-Vluyn. Beim Abfallsammeltag in Neukirchen-Vluyn ärgern sich die Helfer über viel wilden Müll. Doch zumindest in Rayen scheint sich die Lage zu bessern.

Weit musste die Rayener Dorffestgemeinschaft von ihrem Startpunkt aus am Samstag gar nicht ziehen, um den ersten wild entsorgten Müll zu finden. Eine große Plastikverpackung lag auf der Wiese neben dem Möbelhaus Tersteegen. „Es kann mir doch keiner erzählen, dass er keine Mülltonne gehabt hätte, um das zu entsorgen. Kunststoff zersetzt sich ja auch nicht“, sagte Helmut Weisser, 2. Vorsitzender der Dorffestgemeinschaft, verärgert. Also krempelten er und seine zehn Mitstreiter die Ärmel hoch, zogen Handschuhe und Warnweste an, schnappten sich Müllzange und Müllsack und befreiten die Straßen und Waldwege in Rayen vom wilden Müll.

Seit über zehn Jahren beteiligt sich der Verein am Neukirchen-Vluyner Abfallsammeltag. So auch am vergangenen Samstag. „Ich verstehe nicht, dass wir Menschen unter uns haben, die ihren Einwegmüll einfach so wegwerfen. Die Natur kann sich nicht wehren. Wir möchten mit einem guten Beispiel voran gehen und etwas für die Gemeinschaft tun, indem wir den Müll aufsammeln“, erklärte Weisser.

Eigentlich hatten sich elf Vereine und Nachbarschaften sowie 450 Schul- und Kindergartenkinder für den diesjährigen Abfallsammeltag angemeldet. Einige machten aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus nicht mehr mit. Der Nieper Verein „Et Invalidenbänksken“ sagte seine Teilnahme zum Beispiel ab. Die Rayener Dorffestgemeinschaft hielt an diesem Termin aber fest. „Auch wir haben natürlich darüber gesprochen, ob wir mitmachen. Wir haben uns dafür entschieden, weil wir nur in kleinen Gruppen an der frischen Luft unterwegs sind und genügend Abstand voneinander halten“, so der 2. Vorsitzende.

Am Rayener Berg hat sich die Lage verbessert, seit die Kirche in Privatbesitz ist

Die ehrenamtlichen Helfer teilten sich auf. Einige liefen die Eyller Straße entlang, die anderen schauten wie die Lage an der Geldernschen Straße und an der Feuerwehrwache ist. „Am Rayener Berg liegt glücklicherweise kaum noch etwas, seitdem die Kirche in Privatbesitz der Familie Welling ist. Das muss man wirklich loben“, betonte der Rayener Achim Voß. Am Straßenrand lagen hingegen einige Flaschen, Zigarettenschachteln und Einwegbecher. Auch zwei Autoreifen waren dabei.

Bürgermeister Harald Lenßen packte ebenfalls mit an. Er ist über den wilden Müll verärgert. „Wir können nur reden, anregen und motivieren. Die Leute werfen ihren Abfall meiner Meinung nach aber nicht achtlos, sondern vorsätzlich weg.“ Helmut Kannacher fuhr die Routen ab und sammelte die Müllsäcke ein. Am Rayener Berg wurden diese gelagert und zu Beginn dieser Woche von der Stadt abgeholt und entsorgt.

Und bei all dem Ärger über die Menschen, die ihren Abfall einfach in die Natur schmeißen, gab es am Ende auch eine gute Nachricht. Die Dorffestgemeinschaft fand deutlich weniger Unrat. „Wir haben ungefähr einen Kubikmeter Müll gesammelt und damit nur die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr“, sagte Weisser zufrieden.

Die Dorffestgemeinschaft Rayen, die auch die Bürgerstammtische im Vereinsheim des SUS Rayens veranstaltet, weist darauf hin, dass der nächste Stammtisch am Freitag, 27. März, ausfällt.