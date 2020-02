Wissenswertes über den Kamp-Lintforter Ortsteil Geisbruch

Nun wissen wir das auch: Es heißt DER Geisbruch, nicht DAS. Obwohl – man glaubt es kaum – nach Erkenntnissen des ehemaligen Stadtarchivars Albert Spitzner-Jahn beides möglich wäre. Aber der öffentliche Sprachgebrauch habe sich nun mal für den Geisbruch entschieden. Nachzulesen ist das im neuesten Werk des Unruheständlers, der sich nun nach dem Niersenbruch dem Stadtteil zu gewandt hat, der heutzutage durch das St. Bernhard Hospital geprägt ist, den Wachstum aber vor allem der Hochzeit des Bergbaus zu verdanken hat. 258 Seiten umfasst das Werk im Din A4-Format. Vor allem die 187 Abbildungen – häufig alte Postkarten, aber auch viele Aufnahmen aus der Aufbruchzeit Anfang der 1960-er Jahre – dürften bei manchem Kamp-Lintforter Erinnerungen wecken.

Spitzner-Jahn stellt fest, dass der Geisbruch mit über 8000 Einwohnern, das macht etwa 23 Prozent der

Luftbild vom Geisbruch: Rechts oben der heutige größte Arbeitgeber im Stadtteil: das St. Bernhard Hospital. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Kamp-Lintforter, der am stärksten besiedelte Ortsteil ist. Und er ist ein recht junger. Das Planungsrecht für Schul-, Bruch-, Mittel- und Eyller Straße gebe es erst seit 1948. Die ersten Wohnungen entstanden in der Schlägel- und Eisenstraße. Impulsgeber und auch Finanzier war Anfang der sechziger Jahre der Bergbau. Vor allem Mehrfamilienhäuser sollten den Bergleuten Wohnraum im Geisbruch bieten – im Gegensatz zum Niersenbruch, in dem eher eingeschossige Häuser entstanden. Bürgermeister Christoph Landscheidt erinnerte an aus heutige Sicht unglaubliche Visionen: „Kamp-Lintfort sollte mal 80.000 Einwohner haben, allein durch Rossenray sollten 20.000 dazukommen, in Hoerstgen gab es ebenfalls Pläne.“ Es kam anders. Es kam die Kohlekrise Ende der 1960-er Jahre.

Wie der Geisbruch zu seinem Namen kam

Wie Geisbruch zu seinem Namen kam? „Geis oder Gest hießen sandige, trockene Stellen in einem feuchten Gebiet, dem Bruch“, erklärt Experte Spitzner-Jahn, der auch die Herkunft einiger Straßennamen klären konnte. So hat die Ferdinantenstraße ihren Namen vom gleichnamigen Schneider, der an der Mittelstraße ansässig war. Die Bahnhofstraße in einer Stadt, die bis jetzt noch nie einen Bahnanschluss besessen hat, geht auf Planungen Anfang des 20. Jahrhunderts zurück, als es eine Bahnverbindung Geldern-Moers geben sollte.

Überrascht zeigte sich Spitzner-Jahn, dass der Geisbruch auch eine andere Seite hat als die des zweckmäßigen Bauens: „Am Nelly-Sachs-Weg oder der Kendelstraße stehen so schöne Häuser.“

Ein liebenswerter Ortsteil

Auch der Gastgeber bei der Buchvorstellung, Josef Lübbers, Geschäftsführer des mittlerweile größten Arbeitgebers des Viertels, des St. Bernhard Hospitals, zeigte sich des Lobes voll: „Ein lebenswerter Ort am Stadtrand, der alle Möglichkeiten bietet: Spaziergänge am Wandelweg oder dem Pappelsee, Sport am Oermter Berg.“ Kurios für ihn: „Noch 1918 wollte man einem Hallenbad den Vorrang vor einem Krankenhaus geben.“

„Der Geisbruch“ ist in der Buchhandlung am Rathaus, Moerser Straße 239, für 18 Euro zu haben.