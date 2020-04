Zu Coronazeiten stehen Voerder Schlange vorm Baubetriebshof

Voerde. Bei der ersten Sondermüllsammlung des Jahres reihte sich in Voerde Auto an Auto. Trotz des hohen Aufkommens war die Stimmung aber entspannt.

Eine lange Schlange hatte sich am Samstagmorgen an der Grenzstraße in Voerde vor der Zufahrt zum Baubetriebshof gebildet, die Autos stauten sich bis zum Supermarkt zurück.

Die Stadt führte die erste Sondermüllsammlung des Jahres durch, angesichts der derzeitigen Corona-Pandemie unter erhöhten Sicherheitsmaßnahmen.

Ausweiskontrolle an der Einfahrt

Ein Mitarbeiter des Fachdienstes Baubetrieb kontrollierte an der Einfahrt die Ausweise der Autofahrer, denn nur Voerder Bürger durften Farb- und Lackreste, Altöl oder Batterien an diesem Vormittag abgeben – schließlich handele es sich um städtische Gebühren und die Kapazitäten sollten daher auch für die Voerder Bürger vorgehalten werden, erklärte der Mitarbeiter.

Eine lange Schlange hatte sich bei der Sondermüllsammlung vor dem Baubetriebshof in Voerde gebildet. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Der Andrang sei für die morgendliche Uhrzeit nichts Ungewöhnliches, im April sei das Aufkommen immer sehr hoch. Aber schon um elf Uhr musste sich der Mitarbeiter des Fachdienstes Baubetrieb korrigieren: „Es reißt nicht ab.“ Normalerweise werde es um diese Zeit ruhiger, „aber heute ist der Teufel los.“

Langsam rollte die Schlange auf das Tor zu. Von hier aus dirigierte ein Mitarbeiter die Autos auf den Hof, immer nur fünf auf einmal. Hier trugen alle Helfer Schutzmasken und räumten im Akkord einen Kofferraum nach dem nächsten aus, pro Minute schafften sie etwa ein Auto. Auf diese Weise mussten die Bürger nicht aussteigen und konnten wie bei einem Drive-in direkt weiterfahren. Anschließend wurde der Sondermüll sortiert, zu den Top Drei des Tages gehörten Farbe, Lacke und Öle.

Nur fünf Autos auf einmal

Trotz des hohen Aufkommens war die Stimmung auf beiden Seiten aber entspannt. Die Autofahrer warteten bei zum Teil bei geöffneten Seitenfenstern geduldig, bis sie an der Reihe waren.

Darunter war auch Bettina Starke. Nach ungefähr zwanzig Minuten konnte sie die Toreinfahrt passieren. „Das ging recht schnell“, fand sie. Die freie Zeit hat sie zuhause zum Aufräumen genutzt, zum Beispiel für den Keller. Sie kann verstehen, dass „alles peu à peu gelockert wird“ und sie wäre auch bereit, sich mit einer Schutzmaske und Handschuhen im Alltag zu bewegen, wenn dadurch weitere Lockerungen möglich wären.

Etwas weiter hinten in der Schlange wartete Ingolf Grothuysen mit alter Farbe im Kofferraum. Er wäre auch unter normalen Umständen an diesem Morgen zum Baubetriebshof gekommen. Mehr aufgeräumt als sonst hat er nicht, aber die Verlängerung der Kontaktsperre bis Anfang Mai findet er sehr gut. Die Menschen seien momentan freundlicher zueinander. „Da muss so etwas Böses wie Corona kommen, damit sich die Leute an Bitte und Danke erinnern.“ Daher hat Grothuysen einen Wusch für die Zeit nach der Pandemie: Dass der gemeinschaftliche und achtsame Umgang miteinander bleibt.